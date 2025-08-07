Albisu firma resolución que limita licencias sindicales y ordena presencia laboral de Adeoms

- espacio publicitario -

El intendente Carlos Albisu, firmó una resolución que obliga a toda la dirigencia del sindicato de funcionarios municipales (Adeoms) a presentarse a trabajar y cumplir sus tareas en los horarios y turnos asignados, salvo que se encuentren debidamente amparados por licencia sindical.

La normativa, elaborada por su equipo de gobierno, establece que dichas licencias deberán ser solicitadas mediante expediente electrónico con al menos dos días hábiles de antelación. En casos excepcionales —como situaciones imprevistas o de extrema urgencia— la comunicación deberá realizarse con un día hábil de anticipación.

El texto de la resolución fundamenta la medida en la necesidad de compatibilizar el uso de licencias sindicales con los intereses generales, el cumplimiento de las normas vigentes y el adecuado funcionamiento de los servicios que brinda la Intendencia.

- espacio publicitario -

Desde hace más de una década no existía un marco regulatorio claro sobre este tema, por lo que se entiende oportuno establecer reglas que ordenen y regulen el ejercicio del derecho sindical. En ese sentido, se anunció la elaboración de un nuevo convenio entre la Intendencia y Adeoms.

Además, se fijó un tope anual de cuatrocientos jornales de licencia sindical para toda la dirigencia del gremio, lo que implica un límite cuantificable a ese beneficio. La resolución ya entró en vigencia.