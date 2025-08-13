Albisu entrega la bandera de Salto a jinetes que recorrerán 450 km rumbo a Florida

- espacio publicitario -

La marcha ecuestre busca rendir homenaje a las raíces patrias en el marco de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.

Este miércoles 13 de agosto, un grupo de cinco jinetes salteños emprendió una travesía de 450 kilómetros rumbo a la Piedra Alta de Florida, donde participarán en el desfile del 25 de agosto, en el marco de la conmemoración por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.

En la partida, realizada en Salto, estuvo presente el intendente Carlos Albisu, quien entregó a los jinetes la bandera del departamento y les deseó el mayor de los éxitos en esta cabalgata que busca honrar las raíces y tradiciones del país.

El grupo está compuesto por representantes de distintas agrupaciones: un integrante de la aparcería Salto Oriental, otro de Equinoterapia, un jinete de la aparcería El Eucalipto, Renato Foucault de La Huella de Artigas y Gustavo Cuadro, coordinador de la marcha.

La planificación prevé un promedio de 40 kilómetros diarios —20 en la mañana y 20 en la tarde—, con llegada estimada para el 23 de agosto al local de los Patricios en Florida. Allí se sumarán a las celebraciones patrias. Un fogonero acompaña la expedición, encargándose de preparar las paradas y mantener vivo el espíritu de camaradería que caracteriza a este tipo de travesías.