Albisu designa a Sanguinetti como director Turismo

Albisu anunció al ex ministro Eduardo Sanguinetti como nuevo director de Turismo del Gobierno de Salto

En el marco de la Expo Turismo 2026, que se desarrolla en el predio del LATU, el intendente de Salto, Carlos Albisu, realizó un anuncio de gran relevancia: la designación del ex ministro Dr. Eduardo Sanguinetti como nuevo director de Turismo del Gobierno departamental.

Durante su intervención, Albisu destacó el proceso de trabajo que viene llevando adelante su administración, a poco más de nueve meses de gestión, subrayando una conducción enfocada en la planificación y la mejora continua. “Ha sido un período arduo, con mucho trabajo, pero dando cada paso con estudio y con un norte claro, que es alcanzar la excelencia como departamento”, expresó.

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En ese contexto, el jefe comunal señaló que la definición del nuevo liderazgo en el área turística fue fruto de un análisis cuidadoso. “Hasta ayer estuvimos evaluando quién podía dirigir el turismo en nuestro departamento, en articulación con un área estratégica que también abarca inversiones, desarrollo y cooperación internacional”, indicó, en referencia al trabajo conjunto con su equipo.

El anuncio se concretó en ese escenario, posicionando la decisión como un paso clave dentro de la estrategia de gobierno. “Hoy tenemos director de Turismo. Tenemos al ex ministro Eduardo Sanguinetti, que nos va a acompañar y brindar su experiencia, sus ganas, su actitud y, sobre todo, la sapiencia que necesitamos”, afirmó Albisu.

El intendente remarcó que la incorporación de Sanguinetti responde a la aspiración de jerarquizar el sector turístico como motor de desarrollo para el departamento. “Queremos llegar a la excelencia, y por eso tomamos estas decisiones con seriedad. Estamos convencidos de que podemos recuperar un departamento que durante mucho tiempo fue referente en turismo”, sostuvo.

Finalmente, Albisu enfatizó que el objetivo es consolidar un proceso de crecimiento sostenido, apoyado en equipos técnicos y humanos de alto nivel. “Sabemos que de la mano de los mejores hombres y mujeres vamos a lograrlo”, concluyó.

La designación del ex ministro Eduardo Sanguinetti marca así un punto de inflexión en la política turística del Gobierno de Salto, con la mira puesta en reposicionar al departamento como uno de los principales destinos del país.

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