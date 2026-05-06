Albisu cerró segunda gira interinstitucional en Belén y San Antonio

Carlos Albisu cerró la segunda gira interinstitucional en Belén y San Antonio, con foco en descentralización, caminería, empleo y territorio.

Albisu encabezó la segunda gira interinstitucional con instancias de trabajo en Belén y San Antonio

Este martes culminó la segunda gira interinstitucional encabezada por el intendente de Salto, Carlos Albisu, por el interior del departamento. La recorrida comenzó el lunes en Villa Constitución y continuó este martes con instancias de trabajo en Pueblo Belén durante la mañana, finalizando en San Antonio en horas de la tarde.

Con esta etapa, se completó el recorrido por los seis municipios del departamento. En la primera gira se había sesionado en Mataojo, Colonia Lavalleja y Rincón de Valentín.

- espacio publicitario -

La segunda gira reunió a autoridades departamentales, representantes del Gobierno nacional y actores locales, en una propuesta de trabajo orientada a fortalecer la descentralización mediante la presencia directa en territorio, el diálogo con los municipios y la identificación de problemáticas concretas.

En San Antonio, la alcaldesa Sandra Toncobitz destacó la relevancia de la instancia y subrayó que se trató de “un día muy importante y único, porque hasta el momento nunca habíamos tenido a todo un gabinete reunido dentro de nuestro municipio”.

En ese sentido, valoró la posibilidad de plantear directamente ante las autoridades aquellas necesidades que exceden la capacidad de respuesta local. También remarcó la importancia de “coordinar y trabajar en conjunto para sacar adelante al pueblo”.

Por su parte, el abogado salteño Luca Manassi, director del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación del Ministerio de Economía, calificó la instancia como “muy enriquecedora” y destacó el valor del enfoque institucional.

“Permite coordinar y conversar entre las distintas instituciones”, señaló Manassi, al tiempo que identificó como principales preocupaciones la caminería rural, el acceso al empleo y a la tierra. Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar trabajando en estos temas y regresar con respuestas concretas a los planteos realizados.

En tanto, el intendente Albisu realizó una evaluación positiva del recorrido, que se inició el lunes en Villa Constitución, continuó este martes en Belén y culminó en San Antonio.

“Se trata de una gira de descentralización real en territorio”, afirmó el jefe comunal, destacando la participación de jefaturas policiales, representantes del Ministerio de Ganadería, del INC, legisladores, la Junta Departamental y todo el equipo de Gobierno departamental.

Albisu explicó que el objetivo central de estas recorridas es “escuchar a alcaldes, concejales y vecinos, recoger las problemáticas y asumirlas como deberes de gobierno”, con el compromiso de regresar en un plazo aproximado de dos meses con avances y soluciones.

“Descentralizar es estar en territorio, recorrer, ver y resolver junto a la gente”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fgfv