Albisu cerró en Biassini la gira por el interior de Salto

Carlos Albisu cerró en Pueblo Biassini la gira interinstitucional por el interior de Salto y anunció nuevas recorridas en San Antonio, Constitución y Belén.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó del cierre de la gira interinstitucional desarrollada en distintas localidades del interior del departamento, que culminó en Pueblo Biassini, perteneciente al Municipio de Rincón de Valentín.

La recorrida, que comenzó en Pueblo Fernández, incluyó instancias de trabajo junto a alcaldes, concejales, autoridades nacionales y departamentales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

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Durante la gira participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los diputados Horacio de Brum y Pablo Constenla, integrantes de la Junta Departamental de Salto, así como la Jefatura de Policía con su comando y equipos vinculados a la seguridad rural. También se destacó la articulación con distintas áreas del Gobierno Departamental, entre ellas la Secretaría General y las direcciones vinculadas a Descentralización, Servicios Públicos, Obras, Salud y Desarrollo Social.

Albisu valoró positivamente la experiencia y señaló que “ha sido una gira muy fructífera”, en la que alcaldes, concejales y vecinos pudieron plantear de primera mano diversas problemáticas vinculadas a la caminería rural, la seguridad, la salud y aspectos sociales.

El jefe comunal subrayó la importancia de este tipo de instancias, en las que se promueve el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, departamental y los municipios, permitiendo recoger inquietudes directamente en el territorio para luego canalizarlas y darles respuesta.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se continuará con este esquema de trabajo en los municipios de San Antonio, Villa Constitución y Pueblo Belén, con el objetivo de completar la recorrida por los municipios del departamento.

“Estar en territorio, escuchar a los vecinos y caminar junto a ellos las diferentes zonas es clave para lograr mejores resultados”, concluyó Albisu.

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