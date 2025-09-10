Albisu acompañó la presentación de la Expo Salto 2025 en la Expo Prado

- espacio publicitario -

En el Stand de Salto en la Expo Prado, este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la Expo Salto 2025, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el predio del Hipódromo de Salto.

La actividad contó con la presencia del intendente Dr. Carlos Albisu y representantes de la Asociación Agropecuaria de Salto, institución organizadora del evento.

“La unión del campo y la ciudad”

El presidente de la Asociación, Ing. Agr. Luis Manfredi, dio la bienvenida y destacó la importancia histórica de la muestra:

"Hoy lanzamos nuestra exposición, que ya lleva más de 30 años en forma ininterrumpida y que crece año a año, mostrando la unión del campo y la ciudad".

Manfredi también resaltó la diversidad productiva y cultural de Salto:

“Se nos conoce por las termas, pero también por un valioso acervo cultural con escritores como Quiroga, Amorim, Marosa Di Giorgio y Víctor Lima. Además, contamos con una citricultura pujante, una vitivinicultura reconocida a nivel mundial, horticultura bajo invernáculo que alimenta al país, industria frigorífica de calidad y somos los principales productores de lanas finas y ultrafinas”.

La gran vidriera del departamento

Por su parte, Carlos Ardaix, integrante de la organización, definió a la Expo Salto como “la gran vidriera del departamento” y adelantó que este año también contará con expositores de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Mercedes y Montevideo.

"Es una muestra que representa la vida diaria de Salto y la región, y nos llena de orgullo y compromiso para seguir creciendo", expresó.

El apoyo del Gobierno Departamental

El intendente Carlos Albisu subrayó el carácter colectivo del evento:

“La Expo Salto es la mejor muestra de lo que somos como departamento. Aquí el campo y la ciudad se encuentran y los salteños nos mostramos orgullosos de nuestra identidad. Este gobierno está comprometido en apoyar con logística, promoción y presencia, porque entendemos que cuando nos juntamos, las cosas se logran”.

También remarcó la proyección nacional y regional de la muestra:

“La Expo Salto es un llamador que nos posiciona en el país y la región. Vamos a estar acompañando en cuerpo y alma durante los cuatro días, porque este evento permite mostrar todo lo que tenemos para ofrecer, desde nuestra producción hasta nuestra cultura”.

Programación artística

La edición 2025 incluirá una variada grilla de espectáculos musicales:

Viernes 3 de octubre : Chavo Sonia, Grupo Musical Acuario, Nelson López y su banda, y Chacho Ramos.

: Chavo Sonia, Grupo Musical Acuario, Nelson López y su banda, y Chacho Ramos. Sábado 4 de octubre : Transitando Huellas, A Rienda Suelta, La Razón, Enzo Castro y la Sinfónica de Tambores.

: Transitando Huellas, A Rienda Suelta, La Razón, Enzo Castro y la Sinfónica de Tambores. Domingo 5 de octubre: Joaquín Barreto, A Plena Samba, Sin Fronteras Dúo y Lucas Sugo.

La entrada será gratuita el jueves 2 de octubre, mientras que del viernes al domingo tendrá un costo de 300 pesos. Los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

La Expo Salto 2025 se reafirma como un espacio de encuentro que combina producción, cultura y entretenimiento, y que invita a salteños y visitantes a conocer lo mejor del departamento.