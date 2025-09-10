Albisu acompañó la presentación de la Expo Salto 2025 en la Expo Prado

En el Stand de Salto en la Expo Prado, este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la Expo Salto 2025, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el predio del Hipódromo de Salto.
La actividad contó con la presencia del intendente Dr. Carlos Albisu y representantes de la Asociación Agropecuaria de Salto, institución organizadora del evento.
“La unión del campo y la ciudad”
El presidente de la Asociación, Ing. Agr. Luis Manfredi, dio la bienvenida y destacó la importancia histórica de la muestra:
Manfredi también resaltó la diversidad productiva y cultural de Salto:
La gran vidriera del departamento
Por su parte, Carlos Ardaix, integrante de la organización, definió a la Expo Salto como “la gran vidriera del departamento” y adelantó que este año también contará con expositores de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Mercedes y Montevideo.
El apoyo del Gobierno Departamental
El intendente Carlos Albisu subrayó el carácter colectivo del evento:
También remarcó la proyección nacional y regional de la muestra:
Programación artística
La edición 2025 incluirá una variada grilla de espectáculos musicales:
- Viernes 3 de octubre: Chavo Sonia, Grupo Musical Acuario, Nelson López y su banda, y Chacho Ramos.
- Sábado 4 de octubre: Transitando Huellas, A Rienda Suelta, La Razón, Enzo Castro y la Sinfónica de Tambores.
- Domingo 5 de octubre: Joaquín Barreto, A Plena Samba, Sin Fronteras Dúo y Lucas Sugo.
La entrada será gratuita el jueves 2 de octubre, mientras que del viernes al domingo tendrá un costo de 300 pesos. Los menores de 12 años ingresarán sin cargo.
La Expo Salto 2025 se reafirma como un espacio de encuentro que combina producción, cultura y entretenimiento, y que invita a salteños y visitantes a conocer lo mejor del departamento.