Al rescate de la cronología: El tiempo Bielsa

Es una manera de compartir TODOS los partidos de MARCELO BIELSA desde que está en la Selección Uruguaya. Desde los amistosos a los oficiales

📊 Resultados – Era Bielsa (Uruguay)

Nº Competición Sede Rival Resultado 1 Amistoso Centenario Nicaragua 4–1 2 Amistoso Centenario Cuba 2–0 3 Eliminatorias Centenario Chile 3–1 4 Eliminatorias Quito Ecuador 1–2 5 Eliminatorias Barranquilla Colombia 2–2 6 Eliminatorias Centenario Brasil 2–0 7 Eliminatorias Bs. As. Argentina 2–0 8 Eliminatorias Centenario Bolivia 3–0 9 Amistoso Bilbao País Vasco 1–1 10 Amistoso Lens Costa de Marfil 1–2 11 Amistoso Denver México 4–0 12 Copa América Miami Panamá 3–1 13 Copa América New Jersey Bolivia 5–0 14 Copa América Kansas Estados Unidos 1–0 15 Copa América Las Vegas Brasil 0–0 (4–2) 16 Copa América Charlotte Colombia 0–1 17 Copa América Charlotte Canadá 2–2 (4–3) 18 Eliminatorias Centenario Paraguay 0–0 19 Eliminatorias Maturín Venezuela 0–0 20 Eliminatorias Lima Perú 0–1 21 Eliminatorias Centenario Ecuador 0–0 22 Eliminatorias Centenario Colombia 3–2 23 Eliminatorias Bahía Brasil 1–1 24 Eliminatorias Centenario Argentina 0–1 25 Eliminatorias El Alto Bolivia 0–0 26 Eliminatorias Asunción Paraguay 0–2 27 Eliminatorias Centenario Venezuela 2–0 28 Eliminatorias Centenario Perú 3–0 29 Eliminatorias Santiago Chile 0–0 30 Amistoso Kuala Lumpur Rep. Dominicana 1–0 31 Amistoso Malacca Uzbekistán 2–1 32 Amistoso Torreón México 0–0 33 Amistoso Tampa Estados Unidos 1–5 34 Amistoso Londres Inglaterra 1–1 35 Amistoso Turín Argelia 0–0

📈 Totales

Ítem Registro Partidos 35 Ganados 14 Empatados 11 Perdidos 10 Goles a favor 50 Goles en contra 27

Los puntos altos



•En 3 partidos con Brasil no se perdió y dos de ellos fuera de casa. Se lo eliminó de la Copa América.

•Se le ganó muy bien en Buenos Aires a Argentina, campeona de América del mundo.

•Se empató con Colombia en Barranquilla y se ganó agónicamente acá.

•Se sumó en los 4100 metros de El Alto.

•Se empató con Inglaterra en Londres después de recibir un golpazo.

•Hasta la Copa América anotamos 36 goles en 17 partidos.

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Los puntos bajos



•Nos eliminó Colombia en semis jugando mal y nos quedamos con ganas de jugar la final de América.

•No pudimos en casa con Paraguay, Ecuador y no anotamos goles.

•Perdimos con unas de las Perú más floja en décadas.

•Perdimos con Argentina en el Centenario.

•Recibimos una paliza de Estados Unidos.

•Después de Copa América anotamos 14 goles en 18 partidos (se registraron 10 partidos sin marcar).

Por sí o por no: En los penales, ¿el sistema de un solo tiro?

Pierluigi Collina propone cambiar una de las reglas más habituales del fútbol: los penaltis durante el partido. Se trata del ex árbitro internacional y actualmente integrante del Comité de Árbitros de la FIFA Su idea es sencilla pero rompe con lo que conocemos hasta ahora. Quiere eliminar los rechazos.

Es decir, si un jugador lanza un penal y no marca (porque lo para el portero o se va fuera), la jugada terminaría ahí automáticamente con saque de meta. No habría opción de aprovechar el rebote.

El planteamiento se basa en que, actualmente, el penal da demasiada ventaja al lanzador. Aproximadamente el 75% acaban en gol, y además existe una segunda oportunidad si la pelota queda suelta tras el disparo. Para Collina, esto genera un desequilibrio claro frente al portero. Por eso propone un sistema de “un solo tiro”, como en las tandas tras una prórroga: o marcas o se acabó la acción.

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