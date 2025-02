«Al grito»: Intendencia pasando las máquinas en calles del barrio Jardines de Termas de Dayman

Vienen, tapan el ojo, se sacan la «fotito» y se van… a la primera lluvia volvemos a patinar en barro y navegar entre los pozos Vecino del barrio

Ayer y hoy, la intendencia de Salto ha llegado hasta el barrio Jardines de Termas de Daymán para pasar la motoniveladora en las calles de este barrio de las Termas de Daymán. El hecho es algo bueno, pues el estado de las calles era ya, como mínimo, penoso.

Un vecino de la zona nos hizo llegar imágenes y relato sobre lo que ya es, según sus dichos, «…costumbre por parte de las autoridades municipales, nos quejamos, presentamos cartas, vamos a los medios y aparecen a dar una lamida de gato…».

También argumenta que «esto, lamentablemente no pasa porque Intendencia tenga como parte de su programa mantener la zona en condiciones mínimas necesarias para recibir turistas, ellos funcionan al grito… Y eso nos lleva al viejo verso del tango más representativo de toda la historia: el que no llora no mama, y el que no mama es un gil«.

«Uno no sabe si reirse o calentarse con los comentarios de la gente en el video, y uno puede entender que todo Salto está igual o peor, pero Termas de Daymán es la joya de Salto, es lo primero que ve un turista al llegar a nuestro departamento… y sí, el video en cuestión ERA de termas, es calle Los Molles desde la ruta hasta Los Espinillos.» agrega el vecino.

«…hablan que es política, que el turista no vuelva… yo como vecino no quiero que las calles de Termas estén bien, quiero que TODO Salto esté bien, pero los turistas ven esto, consumen esto y la impresión que se llevan de Salto es lo que ven, respiran y experimentan en un radio de 10 cuadras a la redonda de su hospedaje, y hoy lo que ven y experimentan no es tan agradable.»