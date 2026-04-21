Al dorso de la red: «Hay una liga paralela que se está llevando los jueces»

Eleazar «Chito» Silva advierte sobre la falta de jueces en la Liga Salteña de Fútbol y el riesgo de suspensión en los campeonatos del Consejo Único Juvenil.

La noche del Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol no fue de esas para pasar por alto. Entre los expedientes de rutina y el orden del día, asomó una denuncia que es, en los hechos, una luz roja encendida para nuestro fútbol. Las palabras retumbaron en la sala y el concepto fue directo, sin anestesia: «Hay una Liga paralela que se está llevando los jueces».

No es un tema menor. Es una realidad que golpea la puerta y que pone en jaque, fundamentalmente, el futuro del Consejo Único Juvenil. Porque si el semillero no tiene quien imparta justicia, el calendario se vuelve un castillo de naipes. Ya se dijo en la reunión: «Puede llegar el momento en que se suspendan fechas o se posterguen». Y lo peor del diagnóstico es que la situación no parece estancada, sino que tiende a agudizarse.

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La matemática es cruel cuando los números no cierran. Para que el engranaje funcione con cierta normalidad, la Liga necesita una base de 27 funcionarios. Hoy, la planilla marca apenas 21. Faltan seis, pero en el fútbol de cada fin de semana, esos seis valen oro.

Entre el reglamento y el honor

Mientras la preocupación por los silbatos crecía, hubo lugar para el «humo blanco». Se votaron finalmente los nombres para la nueva Comisión de Reglamento, un paso institucional necesario para que el orden jurídico de la Liga no pierda pie.

Pero si de emociones se trata, el momento de la noche lo dieron los gurises de la Sub 18 y el plantel de Mayores. Los campeones y los vicecampeones del Interior llegaron a la Liga para depositar los trofeos. Fue un acto de entrega, de pertenencia. Ahí estaban las copas, el bronce y la gloria, recordándonos que, pese a las crisis de jueces y las ligas que acechan, el orgullo de la «camiseta roja» sigue siendo el tesoro más grande que debemos cuidar.

El apunte de la jornada

Mirando hacia afuera, el Apertura profesional nos dejó a un Peñarol que no pudo con Juventud de Las Piedras, mientras que Racing de Sayago se afirma en la cima con luz propia: 4 puntos de ventaja cuando solo restan 9 por disputar. El fútbol, sea acá o en la capital, no da tregua.

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