Al Dickinson con termo, mate y los colores de la selección!

Este domingo, las boleterías del estadio Estadio Ernesto Dickinson abrirán sus puertas a las 14:30 horas. Está permitido el ingreso con termo y mate para acompañar la gran jornada futbolística que comenzará a partir de las 15:45.

También está autorizado el ingreso con radios portátiles para poder seguir las transmisiones del encuentro. Desde la Liga Salteña de Fútbol no se ha puesto objeción a que los aficionados puedan escuchar en las emisoras locales los relatos de los partidos tanto de la categoría Sub-18 como de la primera división.

Se exhorta además a quienes concurran a la tribuna España, tribuna principal mayor del estadio, a asistir identificados con los colores de la selección: rojo, blanco y negro, los que representan a nuestro departamento. Allí la liga dispondrá de acomodadores. ¿Cuál será su función? Ordenar la ubicación del público para aprovechar al máximo la capacidad de la tribuna mayor y evitar que haya sectores saturados mientras otros quedan con espacios vacíos, permitiendo que la mayor cantidad de espectadores pueda disfrutar cómodamente del espectáculo en nuestro principal escenario deportivo.

Cabe señalar que ya hubo una venta previa de mil entradas, por lo que para la jornada de este domingo se espera un lleno total en el Dickinson para la finalísima entre Salto y Paysandú.

Las banderas también estarán permitidas. Incluso se solicita a los hinchas de los clubes salteños que concurran con sus banderas para identificar y respaldar a los jugadores que representan a la selección. Vale recordar que el plantel, tanto en Sub-18 como en mayores, está conformado por futbolistas de distintos clubes de la Liga Salteña de Fútbol.

De esta manera, también los clubes que aportan jugadores —y aquellos que no tienen representantes dentro de la cancha— podrán hacerse presentes y marcar su apoyo. Todo indica que este domingo se vivirá un gran marco de público, con estadio lleno y un ambiente de verdadera fiesta del fútbol.

Final sub 18 – Litoral Norte (análisis): Llegó la hora! Salto debe confirmar su momento

En la previa de una jornada que puede marcar otro capítulo importante en el fútbol del litoral, se ha ido repasando durante toda la semana el camino que han transitado las selecciones juveniles de Salto y Paysandú. Hablamos de la categoría Sub-18, donde el equipo salteño llega con una leve pero valiosa ventaja de 1 a 0, conseguida en el primer partido de la serie, y hoy se prepara para el encuentro decisivo que se disputará en el máximo escenario deportivo del departamento.

Durante estos días también hubo oportunidad de escuchar a los protagonistas. Por el lado de Paysandú dialogamos con su entrenador, Anthony Callero, quien se mostró algo dubitativo respecto a lo que puede suceder en la jornada de hoy, consciente de que su equipo deberá revertir un resultado adverso y hacerlo además en condición de visitante.

Muy distinta fue la postura del entrenador salteño, Wilson Cardozo, quien transmitió seguridad y confianza en el plantel que dirige. El técnico tiene claro el material humano con el que cuenta y se mostró convencido de que su equipo está preparado para afrontar este desafío ante Paysandú en una finalísima que definirá al campeón del Litoral Norte en la categoría.

La expectativa es grande, y eso también habla del momento que atraviesa el fútbol juvenil salteño. Detrás de esta selección hay un trabajo que viene desarrollándose desde hace años en la Liga Salteña de Fútbol, con competencias juveniles fuertes en varias divisionales. El aporte de entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, padres y colaboradores de los clubes termina reflejándose en una selección que compite con otra seguridad y otra estructura.

Ese proceso se ve en la cancha. Salto llega a esta instancia con un equipo sólido, con jugadores que ya vienen compitiendo a buen nivel en los torneos locales y que han sido formados en un contexto de competencia permanente.

La realidad, en cambio, parece ser distinta en Paysandú. La liga sanducera no atraviesa hoy el mismo momento que décadas atrás, cuando era habitual verla en las grandes definiciones con planteles muy fuertes. El propio presente de su fútbol juvenil muestra una competencia menos intensa en comparación con la que se vive en Salto.

Por eso, el partido de hoy también aparece como una oportunidad para que todo ese trabajo se vea reflejado en el resultado final. La convocatoria que han tenido las finales juveniles en Salto —con cerca de 800 personas en partidos de formativas— y lo que significó el Estadio Dickinson colmado en noviembre son señales claras de un movimiento que sigue creciendo.

Ahora la palabra la tendrá el campo de juego. Allí se sabrá si esa diferencia futbolística que muchos observan en la previa termina transformándose en una confirmación dentro de la cancha, o si Paysandú logra cambiar la historia de esta final del Litoral Norte.

