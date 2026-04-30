Ajuste de Combustibles en Uruguay: Nuevos Precios desde el 1° de Mayo

El Poder Ejecutivo anunció un incremento en las tarifas de los combustibles, con ajustes del 7% para la gasolina y el supergás, y un 14% para el gasoil. La medida busca equilibrar el impacto de la crisis energética internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.

Cola por la suba de combustibles a partir del 1ro de mayo / Foto: Vicente Massarino (EL PUEBLO)

A partir de las 00:00 horas de este viernes 1° de mayo, entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para los combustibles en todo el territorio uruguayo. Tras un análisis de la coyuntura global y los informes técnicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el gobierno de Yamandú Orsi decidió aplicar un ajuste que, aunque al alza, se mantiene por debajo de los precios de paridad de importación (PPI) para mitigar el impacto en el consumo interno.

El contexto internacional: El factor crudo

La principal causa detrás de esta decisión es la inestabilidad en el mercado petrolero mundial. El conflicto bélico en Medio Oriente ha provocado una interrupción en las rutas de suministro, particularmente en el estrecho de Ormuz, elevando el precio del barril de Brent a niveles cercanos a los 100 dólares.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló que Uruguay no puede permanecer ajeno a esta tendencia regional y global. No obstante, subrayó que el gobierno ha optado por una estrategia de «suavización», absorbiendo parte de los costos para evitar traslados más bruscos a la población.

Los nuevos precios al público

El ajuste se diferencia según el tipo de combustible, siendo el gasoil el producto con el incremento más marcado este mes.

Producto Precio Anterior Precio desde 1° de Mayo Variación (%) Nafta Súper 95 $ 82,27 $ 88,03 7,0% Gasoil 50S $ 50,63 $ 57,72 14,0% Supergás (kg) $ 94,64 $ 101,26 7,0%

Nafta Súper 95: El aumento es de $ 5,76 por litro, fijando el nuevo valor en $ 88,03 .

El aumento es de $ 5,76 por litro, fijando el nuevo valor en . Gasoil 50S: Experimenta el ajuste más significativo de $ 7,09, pasando a costar $ 57,72 por litro.

Experimenta el ajuste más significativo de $ 7,09, pasando a costar por litro. Supergás: La garrafa de 13 kg también se ve afectada por el ajuste del 7%, elevando el precio por kilo a $ 101,26.

Amortiguación del impacto

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), encabezado por Fernanda Cardona, se explicó que, de haberse aplicado estrictamente el Precio de Paridad de Importación (referencia de lo que costaría importar el producto terminado), los aumentos habrían sido sustancialmente mayores: un 11% para la nafta y hasta un 46% para el gasoil.

Al mantener los precios por debajo de la referencia internacional, el Estado y ANCAP continúan actuando como un colchón financiero para proteger la actividad económica y el bolsillo de los ciudadanos en un escenario de alta incertidumbre.

Perspectivas

Este es el segundo mes consecutivo bajo la nueva modalidad de ajustes mensuales, una política que busca una mayor transparencia y una respuesta más ágil a las fluctuaciones del mercado global, evitando desfasajes financieros críticos para la petrolera estatal.

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