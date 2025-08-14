AJUPENSAL lanza su sorteo anual y promueve una campaña para nuevos socios con beneficios exclusivos

- espacio publicitario -

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto (AJUPENSAL) se prepara una vez más para celebrar su tradicional Sorteo Anual, una iniciativa que no solo promueve la colaboración solidaria entre sus socios y la comunidad, sino que además ofrece importantes premios, sorpresas y oportunidades para todos aquellos que deseen participar.

Este año, el bono colaboración —conocido popularmente como «colaborador»— llega con importantes novedades que marcan un salto cualitativo en la propuesta de la institución.

La edición 2025 del bono colaboración tendrá un nuevo formato en el que cada bono estará compuesto por tres números, lo que amplía las posibilidades de ganar, y además incorpora sorteos mensuales previos al gran sorteo de fin de año. Con un valor de tan solo $200 pesos, este bono permite participar en tres sorteos distintos, brindando múltiples oportunidades de llevarse a casa atractivos premios.

El primero de los sorteos mensuales se celebrará el 31 de octubre, en presencia de escribano público en la sede de AJUPENSAL. En esta ocasión, los premios serán una heladera como primer premio y una cocina como segundo. El segundo sorteo tendrá lugar el 28 de noviembre y el premio será una motocicleta, un incentivo que demuestra el crecimiento sostenido de la propuesta y el compromiso de la asociación con su comunidad.

Para participar en estos dos sorteos mensuales, los compradores del bono deberán rellenar una tirilla con sus datos personales —que se incluye junto al bono— y depositarla en una urna ubicada en la sede institucional. De esta manera, se asegura la transparencia del proceso y la correcta identificación de los ganadores.

Pero sin duda, el gran atractivo del año será el sorteo final, el “broche de oro” que se realizará a fin de año y tendrá como premio principal un automóvil Suzuki Alto 0 km, de color azul, actualmente en exposición en la automotora El Revoltijo. Este auto será sorteado entre todos los bonos vendidos, y resultará ganador aquel cuyo número coincida con el primer premio del sorteo de fin de año. Una oportunidad única para cerrar el año de la mejor manera y con un premio mayor que transforma vidas.

Los bonos colaboración pueden adquirirse en diversos puntos de venta estratégicamente distribuidos por la ciudad, entre ellos: kioscos Los Águilas, El Cachito, El 11, Plaza Artigas, Himalaya, en la propia sede de AJUPENSAL, y también a través de vendedores autorizados. Desde la organización se agradece profundamente a la comunidad salteña por el constante apoyo y colaboración, que año tras año hacen posible esta iniciativa.

Campaña socios con beneficios

Pero las buenas noticias no terminan ahí. Este año, AJUPENSAL lanza también una propuesta especial para nuevos socios, vigente durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todas aquellas personas que se afilien en este período podrán disfrutar de un descuento del 50% en la cuota mensual durante los seis meses siguientes a su inscripción.

Este beneficio aplica tanto a quienes opten por el pago mediante tarjeta de crédito como a aquellos que prefieran descuento directo desde su jubilación o pensión a través del BPS. El trámite es sencillo, ágil y puede iniciarse con una simple llamada a los números de contacto de la institución, que se encuentran disponibles para atender todas las consultas.

Desde AJUPENSAL se invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran familia, no solo para participar de sorteos y beneficios, sino para descubrir de cerca las múltiples actividades, talleres, servicios y propuestas que la institución brinda a sus afiliados. Ser parte de AJUPENSAL significa integrarse a una comunidad activa, solidaria y comprometida con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores en Salto.

Con estas dos grandes propuestas —el sorteo anual y la campaña para nuevos socios— AJUPENSAL reafirma su compromiso con la comunidad, ofreciendo más y mejores beneficios, e invitando a todos a participar y colaborar. Porque cada bono vendido, cada nuevo socio, es una muestra más de la fuerza colectiva que mueve a esta histórica institución.