Ajupensal celebra 80 años de historia, compromiso y crecimiento en Salto

La institución, referente en el cuidado integral de jubilados y pensionistas, conmemora ocho décadas de trayectoria con actividades especiales y una mirada puesta en el futuro, reafirmando su rol social en la comunidad.

Ajupensal celebrará en agosto sus 80 años de vida institucional, y en ese marco se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que integrantes de la comisión directiva, autoridades y referentes compartieron reflexiones, recuerdos y proyecciones sobre el camino recorrido desde su fundación en 1946 hasta la actualidad.

Lo que comenzó como un sueño impulsado por un grupo de personas comprometidas con el bienestar de los jubilados, en un contexto social y sanitario muy distinto al actual, se ha consolidado con el paso del tiempo como una institución referente en Salto y también a nivel nacional. Aquella iniciativa nació sin local propio y con recursos limitados, pero con una fuerte vocación de servicio y solidaridad, creciendo de manera sostenida hasta transformarse en un espacio integral que atiende no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social de sus socios.

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A lo largo de estas ocho décadas, Ajupensal ha sabido adaptarse a los cambios y desafíos de cada época. Desde sus inicios centrados en la atención médica básica, la institución fue incorporando nuevos servicios como fisioterapia, talleres, actividades recreativas y propuestas de integración, ampliando su enfoque hacia un concepto más integral del cuidado. Incluso en momentos críticos como la pandemia, logró sostener su funcionamiento mediante nuevas estrategias como consultas telefónicas, entrega de medicamentos a domicilio y su rol como centro de vacunación.

Durante la conferencia, el integrante de la comisión directiva Jorge Berisso destacó el valor histórico de la institución y sus orígenes. Recordó que Ajupensal nació en 1946, en un contexto mundial complejo, cuando un grupo de personas decidió organizarse para atender la salud de los jubilados, en una época donde el acceso a los servicios era mucho más limitado. “Se reunieron sin local, en el Club de Pesca, con el objetivo de servir a los jubilados. Hoy contamos con una institución grande, referente y con múltiples servicios”, expresó.

Berisso subrayó además que, con el paso del tiempo, la institución fue ampliando su alcance: “Hoy no solo hablamos de salud, sino también de socialización, acompañamiento y contención. Tenemos fisioterapia, talleres y un sistema de apoyo accesible que acompaña a las personas en momentos donde sentirse contenidos es fundamental”. También destacó la expansión territorial, con una filial en Constitución que continúa creciendo con el mismo espíritu.

Por su parte, Julio Machado hizo hincapié en las dificultades atravesadas, especialmente durante la pandemia, y en la capacidad de la institución para sostenerse gracias al esfuerzo colectivo. “Se generaron nuevas estrategias, como la consulta telefónica y la mensajería. Fue un desafío enorme que se pudo superar con el compromiso de socios, funcionarios y talleristas”, señaló. Además, destacó que Ajupensal continúa en crecimiento y con nuevos proyectos en marcha.

En relación a las actividades previstas, Beatriz Sequeira explicó que se conformó una subcomisión de eventos que trabaja en la organización de propuestas a lo largo de todo el año. Entre ellas, mencionó la celebración del Día de la Madre con una cena show, el Día del Abuelo con el tradicional chocolate y premios, y el Día del Padre, además de bingos, viajes, charlas y talleres dirigidos a socios y sus familias.

La presidenta de la institución, Hilda Silva, resaltó el valor emocional de este aniversario y adelantó algunas de las iniciativas especiales. Entre ellas, destacó un acuerdo con Supermercado El Dorado en el marco de una campaña solidaria, cuyos fondos serán destinados a mejorar el área de fisioterapia y gimnasia especial. “Trabajamos con muchas personas con dificultades motrices, y fortalecer esta área es fundamental”, indicó.

Silva también mencionó otras acciones, como sorteos mensuales para socios y actividades abiertas en distintos puntos de la ciudad para visibilizar el trabajo de la institución. “Ajupensal es una segunda casa para muchos. Aquí se comparte, se conversa, se baila, se construyen vínculos. Eso también es salud”, expresó.

Finalmente, recordó que cualquier persona mayor de 18 años puede asociarse y acceder a los servicios que brinda la institución. “Es una gran familia, y eso es lo que queremos seguir fortaleciendo”, concluyó.

A 80 años de su creación, Ajupensal no solo celebra su historia, sino que reafirma su compromiso con la comunidad, consolidándose como un espacio de encuentro, cuidado y crecimiento para generaciones de salteños.

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