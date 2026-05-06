Ahora a Ceibal lo mandan para «el abajo» del Litoral 

La clasificación de los dos clubes de la Llave A, Barrio Albisu de Colonia Agraria de Salto y Cuareim de Bella Unión, éste último como mejor perdedor, distorsionó la composición de las series que había confeccionado la Comisión de Calendario.

La Serie F, queda integrada por Sportivo Yí de Durazno, Libertad de Paso de los Toros, Chacarita de Flores y Cuareim de Bella Unión, lo que la volvía inconveniente para todos los equipos.

Los cambios son los siguientes, Cuareim de Bella Unión iría a la Serie A, Ceibal de Salto, por

sorteo bajando a la Serie B, San Lorenzo de Young para jugar en la Serie F y cambian series, Wanderers de Santa Lucía y Vida Nueva – San Jacinto, pasando los bohemios a la Serie pasaría a la Serie I, conjuntamente con, Atlético Fernandino de Maldonado, Ferrocarrilero de Empalme Olmos, WANDERERS DE SANTA LUCÍA y Villa Olmos de Villa Olmos y Vida Nueva San Jacinto a la Serie de Oriental.

🏆 Series confirmadas

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🔵 Serie A

Equipos Tabaré Baltasar (Baltasar Brum) Nacional (Salto) Cuareim (Bella Unión) Barrio Albisu (Salto Interior)

🟠 Serie B

Equipos Obreros Unidos (Guichón) Ceibal (Salto) 18 de Julio (Fray Bentos) Independiente (Mercedes)

🔴 Serie C

Equipos Fraternidad (Rodó) Uruguayo (Carmelo) Horqueta Wanderers (Colonia) El General (Colonia)

🟣 Serie D

Equipos Uruguayo (Miguelete) Juventud Unida (Libertad) Colón (Cardona) Universal (San José de Mayo)

🟡 Serie E

Equipos Peñarol (Ombúes) Central (San José) Nacional (Cardona) Juanicó (Canelones)

🟢 Serie F

Equipos Sportivo Yí (Durazno) Libertad (Paso de los Toros) San Lorenzo (Young) Chacarita (Flores)

🔷 Serie G

Equipos Vida Nueva (San Jacinto) Quilmes (Florida) Oriental (Villa Rodríguez) Fraternidad (Sarandí Grande)

⚫ Serie H

Equipos Piriápolis Juvenil 16 (Pando) Punta del Este Nacional (Tala)

🔵 Serie I

Equipos Atlético Fernandino (Maldonado) Ferrocarrilero (Empalme Olmos) Wanderers (Santa Lucía) CSD Olmos (Olmos)

🟤 Serie J

Equipos La Coronilla Nacional (Minas) Treinta y Tres Barrio Coya (Varela)

Esta es la bronca declarada: son más kilómetros, más presupuesto

En una primera instancia, Ceibal integraba el Grupo «A» en la Divisional B» de la Copa del Interior de Clubes, pero en la víspera se alteró la situación y es cosa concreta que al equipo «naranjero» que orienta Martín Barreto, lo mandaron para ese abajo del Litoral. No solo que se trata de otro tipo de rivales, sino que el impacto se produce en el presupuesto que la Comisión Directiva presidida por Elio Rodríguez, había elaborado para esa primera fase. Bien claro: los costos se incrementan y la diferencia es sustancial. Ceibal tendrá como rivales a Obreros Unidos de Guichón, 18 de Julio de Fray Bentos e Independiente de Mercedes. Las distancias no son menores y tampoco la dimensión de los rivales.

EL ROL DE OPOSITORES

Lo sucedido ayer, no menos que encendió la bronca en Ceibal. Pero más allá de esa bronca que puede entenderse como válida, el hecho es uno: Ceibal o Nacional, uno de los dos para resignar la plaza en ese grupo e integrar otro. Es obvio que tres equipos de un mismo departamento no podían integrar la misma llave. Más allä de 18 de Julio de Fray Bentos e Independiente, no hay que descartar a Obreros Unidos de Guichón. En la edición del 2024, supo de credenciales rescatables y le hizo partido al entonces Nacional de Héctor Alejandro Torrens, finalmente Campeón de la Divisional «B».

Dublín Central, Salto Uruguay, Cerro, Olimpia…«El» Éver de la leyenda…

Nacido el 1 de julio de 1948 en Salto, Uruguay, Éver Hugo Almeida se convirtió en paraguayo de corazón y en uno de los mayores ídolos del deporte guaraní. Este imponente arquero inició su carrera en el Cerro de Montevideo, pasó brevemente por Guaraní y en 1973 llegó al Club Olimpia, donde se transformó en una verdadera institución durante 18 temporadas. Para el apunte: el primer equipo de Almeida en fútbol fue Dublín Central en la Liga Salteña de Fútbol. Pero también jugó al básquetbol…y en Salto Uruguay. Después sí, en Cerro de Montevideo, hasta que llegaría el tiempo de sumarse a Olimpia de Paraguay.



EL MÁS GANADOR, POR LEJOS!

Disputó más de 578 partidos con la camiseta franjeada (¡récord histórico!), incluyendo 113 encuentros en Copa Libertadores, siendo el jugador con más presencias en la historia de la competencia. Conquistó 10 campeonatos de la Primera División paraguaya y 6 títulos internacionales: Copas Libertadores en 1979 y 1990, Copa Intercontinental (1979), Supercopa Sudamericana (1990), Recopa Sudamericana (1991) y Copa Interamericana. En total, ¡16 trofeos que lo convierten en el más ganador de la historia olimpista!



A LOS 77 AÑOS

Además, fue el primer arquero en anotar un gol en la Copa Libertadores (de penal en 1984). Con la Selección de Paraguay, sumó decenas de partidos y formó parte del plantel del Mundial de México 1986.

Como entrenador, también dirigió a Olimpia en varios ciclos con gran éxito, alcanzando incluso la final de la Libertadores en 2013. A sus 77 años, sigue inspirando con su dedicación y garra.

«Ever Almeida representa lealtad, excelencia y grandeza! Un verdadero Superolimpista que siempre estará en el corazón de la hinchada», señalan en Paraguay. Los salteños por aquí, no deberíamos postergarlo en la evocación. Una evocación siempre indispensable, tratándose de «El» Ever….. El de la leyenda

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