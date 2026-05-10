Ahí está el campeón….

Uruguay de Bella Unión 1 Universitario de Salto 3

El triunfo de Universitario de Salto por 3-1 ante Uruguay de Bella Unión no solo es importante por los puntos, sino por el carácter demostrado para sortear los momentos de turbulencia en una cancha siempre difícil como la de la frontera.

El partido tuvo un punto de inflexión crítico al inicio del segundo tiempo. El gol de Carlos «Discoteca»

Núñez no fue solo un empate; fue un golpe psicológico que expuso cierta «inestabilidad» general en Universitario. El delantero definió notable, después de generar la última gambeta frente a Jorge Fleitas. En ese tramo, el equipo salteño pareció perder el control del medio campo, permitiendo que el local creciera desde el entusiasmo.

Uno de los momentos clave que explican por qué Universitario terminó ganando fue la reacción de Rafael Paiva. Atajarle el penal a Octavio Pintos evitó que Universitario alcanzara el 2 a 1 a los 14′ de la recta fina y se llenara de una confianza irreversible.

LA LECTURA DESDE EL BANCO

El mérito de la victoria recae en gran medida en los ajustes técnicos. Los cambios no fueron solo «nombres por nombres», sino una modificación en la exposición futbolística:

Amplitud: Se empezó a explotar mejor las bandas.

Frecuencia de llegada: Con el ingreso de piernas frescas, Universitario recuperó la posesión y la verticalidad.

Definición: El gol de Pablo Sotelo, ajustado al segundo palo, fue un premio a la paciencia y a la jerarquía individual que suele pesar en este tipo de torneos regionales. Alejandro Irigoyen metió cinco variantes. No le tembló la convicción. Lo potenció al campeón. Lo volvió creíble.

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UN CIERRE CON AUTORIDAD

El gol definitivo de Matías Morales terminó por decorar un resultado que, si bien empezó apretado, terminó siendo inobjetable. Universitario demostró que tiene «oficio»: sabe sufrir, sabe esperar su momento y, sobre todo, tiene la pegada necesaria para liquidar los pleitos cuando el rival deja espacios.

El campeón volvió con el mameluco de trabajo puesto. Ganar de visitante en el debut de la Copa de Clubes A es el paso de esencia para ir asegurando el avance a la segunda fase. Desde ahora. Desde ya. Parece ser que el campeón está de vuelta. O algo más que parecer. Ahí está la primera señal. Y no es una señal menor.

Así pasó

Campo de juego: Estadio «Walter Martínez Cerrutti» de Bella Unión. Partido válido por el Grupo B de la Divisional «A». Árbitro central: Matías Schneider de Liga de Fútbol de Paysandú (MUY BIEN).

URUGUAY de Bella Unión (1)- Rafael Paiva; Alexander Segas, Alejandro Colombo, Mateo Dreyer,

Luis Meireles (Binachesi); Luciano Silva, Ignacio Pérez; Sebastián Rodríguez, Nicolás Arbiza,

Gabriel Medina (Silva); Carlos Núñez.

Director Técnico: Danilo Ripoll.

UNIVERSITARIO de Salto (3)- Jorge Fleitas; Elías Andaluz, Juan Gabriel de los Santos, Octavio

Pintos, Fabián Leites: Facundo Silveira (Pablo Sotelo), Jonathan Jorge (Tomás Kolln), Gastón Andrés Barrientos, Marcelo Muniz (Gabriel Tábárez); Valentín Fornaroli (Martín Lima), Matías Morales (Joaquín Jacques).

Director Técnico: Alejandro Marcelo Irigoyen.

GOLES: 38′ Valentín Fornaroli (U). Segundo tiempo: 5′ Carlos Núñez (U); 28′ Pablo Sotelo (U); 30′ Matías Morales (U). Observaciones: a los 14′ del segundo tiempo, Rafael Paiva rechazó un tiro penal ejecutado por Octavio Pintos desde el punto penal.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gastón Barrientos-Valentín Fornaroli-Pablo Sotelo.

EL MEJOR DE URUGUAY: Carlos Núñez.

Hora de Salto FC para ganar: 1 a 0

Fue ayer sábado a la tarde en el Parque Juan José Vispo Mari, cuando Salto Fútbol Club produjo su primera victoria en el torneo de la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El único gol del partido lo anotó Agustín Dávila en el primer tiempo.

Cabe recordar que en el juego debut, el equipo orientado por Matías Rosa había perdido 2 a 1 a manos de Deportivo Colonia, en condición de visitante. Para tener en cuenta, el Salto que despuntó a la acción. En la próxima fecha será local otra vez enfrentando a Sud América.

Es noticia en el sur: perdió Racing 13 partidos después

La suma de más partidos enmarcados en la última fecha del Campeonato Apertura de Primera División, que implicó la inapelable consagración del Racing Club de Montevideo. La noticia de ayer: la derrota de Racing ante Central Español 2 a 0, después de sostener un invicto de 13 partidos. Los goles palermitanos en la recta final. El primero de Raúl Tarragona y el segundo, obra mediante Diego Vera.

Hasta el momento en la fecha:

Wanderers 1 Liverpool 0.

Albion 1 Danubio 0

Central Español 2 Racing 0.

DOMINGO 10 DE MAYO

Hora 11: Defensor Sporting vs Juventud

Hora 16: Torque vs Progreso.

Hora 19.30′- Nacional vs Cerro

LUNES 11 DE MAYO

Hora 17- Deportivo Maldonado vs Boston River.

Hora 20.30′- Cerro Largo vs Peñarol.

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