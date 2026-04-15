Agresión, desacato y detenciones policiales

Un menor agredido, un hombre detenido por incumplir medidas judiciales y una mujer requerida fueron intervenidos por la Policía



Personal policial intervino en varios hechos registrados en la ciudad de Salto, que incluyeron agresiones, incumplimiento de medidas judiciales y daños a la propiedad, con personas detenidas y actuaciones en curso.

En barrio La Esperanza, efectivos concurrieron a una vivienda por un desorden. En el lugar, un menor de 16 años manifestó que al retirarse de un cumpleaños fue interceptado por un grupo de masculinos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, quienes lo agredieron físicamente y le hurtaron un gorro y un par de championes. El menor fue trasladado a un nosocomio local para su asistencia.

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Por otra parte, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, se alertó sobre un masculino que se encontraba incumpliendo medidas de prohibición de acercamiento en barrio Lazareto. En el lugar, se procedió a la identificación y detención de un joven de 28 años, quien se encontraba dentro del radio de exclusión, incumpliendo medidas cautelares vigentes. Trabaja en el caso la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Asimismo, otra intervención se registró en zona de Costanera Sur, donde se informó que una mujer estaría ocasionando daños en una vivienda. Al arribo, se procedió a la identificación y detención de una mujer de 40 años, quien, al ser verificada en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, presentaba requisitoria vigente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de las autoridades competentes.

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