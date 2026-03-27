AGRESIÓN CON PEDRADAS DEJA A UN HOMBRE LESIONADO

Joven de 26 años fue agredido a pedradas por un grupo en Artigas y Rincón. Resultó con corte en el rostro. Policía analiza cámaras para identificar a los autores.



Pasada la hora 03:00 del día de la fecha, se recibe comunicación de una usuaria quien informa que un grupo de aproximadamente siete personas habría agredido a golpes y pedradas a un amigo suyo, provocándole una lesión cortante en la cabeza, por lo que lo estaría trasladando al Hospital Regional Salto (HRS)

Personal policial concurre al sector de emergencias del HRS, donde se entrevista con la víctima, un hombre de 26 años. Este manifiesta que circulaba caminando junto a su bicicleta por calle Artigas y, al llegar a la intersección con calle Rincón, fue sorprendido por un grupo de entre seis y siete masculinos, de entre 18 y 22 años, quienes comenzaron a arrojarle piedras. Como consecuencia, fue impactado en un brazo y en el rostro, desconociendo tanto los motivos de la agresión como la identidad de los autores.

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La víctima es asistida por el médico de guardia, quien constata una lesión cortante en el rostro.

Por su parte, personal del Centro de Comando Unificado realiza el monitoreo de cámaras ministeriales, logrando corroborar los dichos del lesionado y visualizar el hecho. De acuerdo a lo observado, los presuntos agresores serían menores de edad y se habrían retirado por calle Artigas en dirección este.

Se continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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