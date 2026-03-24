Agenda deportiva de otoño-invierno 2026 en Salto

El Gobierno de Salto presentó su agenda deportiva de otoño-invierno 2026 con actividades en Casa de los Deportes y Espacio Costa para todas las edades.

El Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Deportes, presentó la agenda de actividades deportivas para la temporada otoño-invierno 2026, con propuestas pensadas para distintas edades y niveles, en el marco de una política orientada a promover el bienestar, la inclusión y el acceso al deporte en la ciudad.

Las actividades se desarrollarán principalmente en la Casa de los Deportes y en Espacio Costa, con una oferta que combina disciplinas recreativas, formativas y de acondicionamiento físico.

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Entre las propuestas anunciadas se encuentran las clases de boxeo, que se dictarán de lunes a viernes en tres turnos: de 9:00 a 10:00, de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00, en la Casa de los Deportes. También se ofrecerá vóley de lunes a viernes, de 18:00 a 23:00, en el mismo espacio.

En el área de gimnasia, la programación incluye gimnasia formativa de lunes a jueves, de 9:00 a 10:00, en la Casa de los Deportes y Espacio Costa, mientras que la gimnasia artística tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18:45 a 19:45, en la Casa de los Deportes. A su vez, el Funcional Aerobox se desarrollará los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00.

La agenda también incorpora actividades vinculadas al ritmo, la salud y la recreación. En la Casa de los Deportes habrá danza candombe los lunes, de 18:30 a 19:30; ritmos latinos los martes y jueves, de 18:30 a 19:30; y funcional los martes y jueves, de 7:30 a 8:30.

Por otra parte, el Grupo Caminadores funcionará los martes y jueves, de 9:00 a 10:00, en Espacio Costa, mientras que las pruebas combinadas se realizarán los sábados en horario matutino en ese mismo lugar.

Dentro del área formativa y deportiva, el entrenamiento deportivo se llevará a cabo los martes, de 17:30 a 18:30, en la Casa de los Deportes. Las escuelas predeportivas tendrán actividad los miércoles y viernes, de 19:30 a 21:00, también en la Casa de los Deportes. En tanto, rugby se ofrecerá los viernes, de 18:00 a 19:00, en Espacio Costa.

Desde la Coordinación de Deportes invitaron a la población a sumarse a estas propuestas, destacando que el objetivo es fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios accesibles de participación.

Las personas interesadas en obtener más información pueden acercarse a la Casa de los Deportes, ubicada en Agraciada 975.

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