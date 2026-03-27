Agenda de Semana de Turismo en Salto: espectáculos, actividades y propuestas gratuitas

Actividades culturales, musicales y recreativas gratuitas en Salto durante Semana de Turismo, con propuestas en la ciudad y termas.

Amplia agenda cultural y recreativa para Semana de Turismo en Salto con propuestas gratuitas en la ciudad y termas

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El Gobierno de Salto, a través del área de comunicaciones, dio a conocer una nutrida programación de actividades para Semana de Turismo, con propuestas culturales, musicales y recreativas dirigidas tanto a la población local como a los turistas.

El coordinador de Comunicaciones, Juan Carlos Ambrosoni, destacó que el objetivo es “impulsar una gran agenda de actividades culturales, musicales, interactivas de todo tipo”, promoviendo no solo las iniciativas del gobierno departamental, sino también acompañando y difundiendo la oferta privada.

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“Principalmente en una semana tan linda y tan especial, donde es una de las semanas donde más llega gente a nuestro departamento”, subrayó.

🎭 Inicio de actividades con feria y espectáculos

La agenda comenzará este sábado en Plaza 33, con una propuesta que incluirá feria de emprendedores, plaza de comidas, juegos para niños y espectáculos musicales. El cierre de la jornada estará a cargo del artista Martín Piña.

Esta propuesta se considera la previa a la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que regresa al departamento.

En paralelo, en Termas del Arapey, también habrá actividad artística con presentaciones de Ruth González, Chavo Soria y Pa que Rinda.

Uno de los eventos destacados será la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay el domingo, que volverá a Salto luego de 15 años. La actividad comenzará desde las 10 de la mañana con una previa en Plaza Artigas.

“Tenemos la llegada de la Vuelta del Ciclista, que se estima que llegue entre las 12:30 y las 13 horas, pero desde las 10 arrancamos la previa”, explicó Ambrosoni. En ese marco, se desarrollará una carrera infantil organizada por la asociación de ciclistas, que incluirá el sorteo de una bicicleta entre los participantes.

El circuito se desarrollará principalmente por calle Artigas, con diferentes categorías.

🎶 Actividades en el interior y Espacio Puerto

El domingo también habrá espectáculos en Termas de Arapey con artistas como Emiliano Álvarez y Leandro Sosa.

La programación continuará el miércoles 1º de abril en Espacio Puerto, donde comenzará el certamen de bandas de rock local, con cierre a cargo de Pecho y Fierro.

El jueves 2, el mismo escenario tendrá una fuerte impronta carnavalera con la participación de comparsas y agrupaciones como Yangó Candombe, Escuela de Samba Barrio Ceibal, La Murga Punto y Coma, Murga Falta y la Papa, con cierre de la reconocida Agarrate Catalina.

El viernes se presentará Matías Valdés también en Espacio Puerto, mientras que el sábado el cierre estará a cargo de Herederos.

En simultáneo, durante viernes y sábado, habrá espectáculos en Termas del Daymán y Termas de Arapey. En Daymán actuarán Mariela Soledad y Martín Segovia, mientras que en Arapey se presentarán bandas locales y artistas invitados.

Ambrosoni remarcó especialmente que todas las actividades serán abiertas y gratuitas: “No hay que pagar entrada, así que invitamos a los salteños y turistas a ser parte de estas fiestas”.

🧭 Propuestas para jóvenes y actividades complementarias

Además de la grilla artística, se suman iniciativas desde otras áreas del gobierno. “Juventud organizará juegos como búsquedas del tesoro y un paseo en lancha por el río Uruguay para jóvenes. También habrá una amplia oferta complementaria que incluye cabalgatas guiadas, actividades en parques termales, propuestas gastronómicas y programación en museos, que permanecerán abiertos durante la semana, excepto el viernes feriado”, aclaró Ambrosoni.

📊 Impacto turístico y económico

Ambrosoni valoró el esfuerzo de planificación y destacó la importancia de brindar información anticipada. “Es un trabajo que no se venía haciendo, de proponer algo en Semana de Turismo y darle contenido a una semana donde siempre se hablaba de otros eventos, pero acá no pasaba nada”.

En ese sentido, enfatizó el impacto positivo que estas propuestas generan en la economía local. “Los eventos no son solo la música, sino todo lo que generan alrededor, noches de hotel, trabajo para restaurantes, emprendedores y empresas”.

Finalmente, expresó su expectativa de que tanto turistas como salteños disfruten de la programación. “Esperemos que el tiempo acompañe, que todos se sientan agasajados con estas propuestas y que la experiencia sea buena”.

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