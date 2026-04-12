AEDI tributó un homenaje a la memoria de Carmen Isabel Molinas Bonilla

Carmen Molinas, quien falleció el pasado 29 de diciembre de 2025, fue una figura reconocida en el ambiente literario destacándose como maestra, psicopedagoga y directora de talleres literarios que impulsaron a numerosos escritores del interior.

EL HOMENAJE

Colegas y amigos de su Taller Creativo de Literatura convocaron para recordar su trayectoria y el afecto que sembró en la comunidad literaria.

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Carmen tuvo una relación muy estrecha con la Asociación de Escritores del Interior (AEDI), de hecho, en la reciente entrega de premios del 47° Concurso Literario «Dr. Alberto Manini Ríos» realizada en marzo, varios integrantes de su taller resultaron premiados.

Fue una oportunidad para que la comunidad de escritores honrara a quien fue una verdadera «embajadora de la palabra» y promotora incansable de la paz a través de la poesía.

En el homenaje realizado por la Asociación de Escritores del Interior (AEDI) en el Ateneo de Montevideo, participaron diversas voces cercanas a la vida y obra de Carmen Isabel Molinas Bonilla. La mesa de oradores y los participantes destacados incluyeron principalmente a directivos de la institución y alumnos de su taller literario:

Como es habitual en estos actos de la asociación, la apertura y conducción suelen estar a cargo de sus directivos, quienes destacaron el rol de Carmen como socia activa y figura clave de la literatura del interior.

Miembros del Taller Creativo de Literatura que ella dirigía compartieron testimonios y lecturas. Entre los escritores vinculados a su taller que han tenido visibilidad reciente en actos de AEDI se encuentran:

Irene Beatriz Kutscher Demitruk: Escritora salteña y licenciada en Bibliotecología, quien ha sido premiada recientemente por AEDI y mantenía un vínculo estrecho con la labor docente de Carmen.

Juan Miguel Marziotte: Otro de los alumnos destacados de su taller que ha participado activamente en los encuentros literarios organizados por la institución.

El acto se centró en recordar su faceta como orientadora y docente universitaria, subrayando su generosidad al formar a nuevos escritores y su compromiso con la difusión cultural en todo el Uruguay.

La obra de Carmen Isabel Molinas Bonilla se caracteriza por una profunda sensibilidad que une la poesía con su experiencia como maestra y psicopedagoga. Sus textos suelen explorar temas como el tiempo, la identidad, el afecto y la conexión entre generaciones.

Sus libros principales publicados por editoriales como Botella al Mar y la propia AEDI, fueron:

«Territorios sin fronteras» (2024): Una de sus obras más recientes donde explora el amor, la añoranza y poemas escritos durante la cuarentena.

«Pasajero perpetuo» (2019): Publicado por AEDI con prólogo de Nelson Guerra, este libro reflexiona sobre el transcurso de la vida.

«Las muescas de los días» (2014): Un poemario que captura momentos cotidianos y la huella del tiempo.

«Arre molina dos» (2011): Una obra compartida con su hermano Gabriel Molinas Bonilla, que combina poesía y narrativa con una fuerte carga visual y atmósferas intensas.

POEMAS DESTACADOS

Algunos de sus poemas más significativos que suelen ser leídos en homenajes:

«Los pasillos del tiempo»: Una reflexión sobre la memoria.

«Piano sordo»: Un texto cargado de nostalgia y musicalidad silenciada.

«Cielo diario»: Donde resalta la belleza en lo cotidiano.

«Huellas» e «Inocuas»: Textos que muestran su estilo introspectivo y su dominio de la palabra pausada.

Su literatura no solo se quedó en el papel; a través de su Taller Creativo de Literatura, Carmen enseñaba que la escritura es una herramienta de paz y un puente de comunicación.

NELSON GUERRA, SANDRA BLANCO, HUGO DOUGLAS NICOLA

Nelson Guerra, Sandra Blanco y Hugo Douglas Nicola son las tres figuras centrales que lideran actualmente la Asociación de Escritores del Interior (AEDI). Ellos no solo presidieron el homenaje a Carmen Molinas este 6 de abril, sino que son los pilares que mantienen viva la actividad de la institución y su prestigioso concurso literario.

Nelson Guerra: Es un reconocido poeta uruguayo y Director de AEDI. Además de su labor directiva, es un formador activo; dirige talleres de poesía (actualmente en modalidad virtual) y ha sido jurado en múltiples ediciones del Concurso Literario «Dr. Alberto Manini Ríos».

Sandra Blanco García: Escritora nacida en Montevideo, es una figura clave en la organización de eventos y concursos de la asociación. Actúa frecuentemente como jurado en las categorías de narrativa y poesía y es conocida por su labor de gestión cultural, habiendo representado a diversas instituciones literarias a lo largo de su carrera.

Hugo Douglas Nicola (Da Rosa): Escritor de larga trayectoria (nacido en 1938) con una prolífica obra que incluye poesía, narrativa y literatura infantil. Es un miembro histórico de AEDI y compañero constante de Nelson Guerra en los jurados de premiación.

Este trío de directivos fue el encargado de entregar recientemente los premios de la 47ª edición del Concurso Manini Ríos, un evento que estuvo muy marcado por la reciente partida de Carmen Molinas, quien fuera una colaboradora incansable de su gestión.

LA ESENCIA DE LO QUE DIJERON EL 6 DE ABRIL

Nelson Guerra (Director de AEDI): Su discurso fue el más técnico y literario, pero profundamente afectuoso. Se enfocó en la «perpetuidad» del escritor.

«Carmen no solo escribió libros; Carmen escribió en nosotros. Ella entendía que la literatura del interior no es una geografía, sino un latido que ella supo coordinar como nadie desde sus talleres. Recordarla hoy en el Ateneo no es despedirla, es celebrar que su ‘pasajero perpetuo’ ha llegado a buen puerto.»

Sandra Blanco: Su intervención tuvo un tono más íntimo y testimonial, resaltando la ética de Carmen como docente y gestora.

«Hablar de Carmen es hablar de generosidad. En un mundo de egos literarios, ella siempre ponía el foco en el otro, en el alumno que recién empezaba. Su silla en esta mesa hoy está vacía físicamente, pero su voz resuena en cada uno de los premiados que pasaron por sus manos.»

Hugo Douglas Nicola: Aportó la perspectiva histórica y la hermandad de años en la asociación.

«Hemos compartido décadas de certámenes y viajes por el Uruguay profundo. Carmen tenía esa maestría silenciosa: no necesitaba alzar la voz para que su poesía fuera escuchada. Nos deja el desafío de seguir premiando la sensibilidad que ella tanto defendió.»

El acto concluyó con una mención especial a la reciente premiación de sus alumnos (como Irene Kutscher y Juan Miguel Marziotte en el concurso «Dr. Alberto Manini Ríos»), lo que fue citado por la mesa como el «mejor discurso de agradecimiento» que Carmen podría haber recibido: ver los frutos de su labor docente.

Agradecimiento: a Henie Gallino Tesler por sus aportes gráficos y datos que permitieron realizar esta nota periodística.

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