Adrián Nicolari, velocidad celeste rumbo a la élite

Adrián Nicolari, la velocidad celeste que apunta a la élite mundial

Con récords históricos y medallas internacionales, el velocista de 19 años se consolida como el número uno del país

Con apenas 19 años, Adrián Nicolari se ha convertido en uno de los nombres más fuertes del atletismo uruguayo. Especialista en 100 y 200 metros, el atleta del Club Nacional de Football atraviesa un presente brillante que lo posiciona como líder nacional y una de las mayores promesas de la velocidad en la región.

Su camino comenzó a los 11 años en Defensor Sporting, pasando también por el fútbol formativo en el club Carrasco Polo y en Danubio. Sin embargo, en 2018 tomó la decisión clave de enfocarse de lleno en el atletismo. Desde entonces, su crecimiento ha sido progresivo y contundente.

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A nivel nacional, Nicolari dominó las categorías formativas cosechando títulos U18, U20 y U23, hasta dar el salto definitivo a la élite. En 2024 y 2025 se consagró campeón nacional de mayores en 100 metros, consolidándose como el velocista más rápido del país.

El 2025 marcó un punto de inflexión en su carrera. En el Sudamericano U20 de Lima finalizó cuarto en la final de 100 metros, pero lo más destacado fue su marca de 10.52 segundos, con la que batió un récord nacional que llevaba 27 años vigente . Ese registro lo posicionó definitivamente entre los mejores de la historia del atletismo en nuestro pais.

En el plano internacional, Nicolari acumula actuaciones mas que destacadas: medalla de plata en el Panamericano U20 de Bogotá en 100 metros, plata en el Iberoamericano U18 (2023) y plata en el Sudamericano U18 (2022), además de tres medallas de bronce en los Juegos ODESUR U18.

También ha logrado destacadas participaciones en Grand Prix internacionales y campeonatos sudamericanos.

Actualmente, es número uno del ranking nacional en 100 y 200 metros, y posee récords nacionales en categorías U20, U23 y mayores en pruebas de velocidad, reafirmando su dominio en el sprint uruguayo.

Pero más allá de los números, su historia refleja disciplina, enfoque y ambición. Bajo la tutela de su entrenador Santiago González, Nicolari continúa trabajando con un objetivo claro: llevar su rendimiento al máximo nivel internacional.

Con talento, constancia y resultados que ya lo respaldan, el joven velocista no solo representa el presente del atletismo uruguayo, sino también una ilusión concreta de futuro. Su meta está definida, consagrarse con una medalla en los juegos Juegos Olímpicos y seguir dejando su huella en la historia del deporte nacional e internacional.

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