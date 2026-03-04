ADONDE? guía de compras y noticias de Diario El Pueblo

La evolución de la movilidad y la información digital en este 2026 tiene un nombre propio: ADONDE?. Tal como se había anunciado, la aplicación ha desplegado una serie de mejoras y novedades diseñadas para transformar la experiencia de sus usuarios, integrando transporte, comercio local y noticias en un solo lugar.

Expansión de rutas: Más ciudades conectadas

Uno de los pilares de esta actualización es la incorporación de nuevas ciudades a su base de datos. Los usuarios ahora pueden acceder a recorridos de buses actualizados, facilitando el transporte público con información precisa sobre trayectos. Esta expansión reafirma el compromiso de la app por ofrecer soluciones de movilidad urbana eficiente en todo el territorio.

ADONDE? COMPRAR: Geolocalización para potenciar el comercio local

A partir de este mes de marzo, se suma la esperada sección ADONDE? COMPRAR. Esta guía inteligente integra progresivamente a diversos emprendimientos y servicios, permitiendo que los negocios locales ganen visibilidad ante miles de usuarios.

¿Cómo funciona la guía de servicios?

Gracias a la integración con la tecnología de Google Maps, la aplicación ofrece una experiencia de navegación superior:

Rutas personalizadas: El usuario puede visualizar el camino más rápido para llegar a cualquier comercio.

El usuario puede visualizar el camino más rápido para llegar a cualquier comercio. Modos de viaje: Ya sea que te desplaces en vehículo particular o a pie , la app calcula la mejor ruta mediante geolocalización en tiempo real.

Ya sea que te desplaces en , la app calcula la mejor ruta mediante geolocalización en tiempo real. Crecimiento progresivo: La guía seguirá sumando categorías de servicios para convertirse en el directorio digital más completo del país.

Toda la actualidad con el respaldo de Diario El Pueblo

La gran novedad que completa este ecosistema digital es la nueva sección de noticias. Estar informado sobre lo que acontece a nivel local y nacional es ahora más sencillo, ya que todo el contenido es aportado por Diario El Pueblo, uno de los medios con mayor visibilidad y prestigio.

Con esta alianza estratégica, ADONDE? se convierte en una plataforma integral donde la información verificada y la utilidad práctica convergen. Ahora, todas las noticias de último momento están al alcance de un toque.

https://adonde.uy/app/guia

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pb54