Adolescente detenido por intento de hurto en shopping

Se recibió comunicación en la que un usuario informó que en un local comercial en el shopping de la ciudad de Salto tenían a una persona retenida por intento de hurto de mercadería.

Al arribo del personal policial, se entrevistó a un hombre de 27 años, encargado del local, quien manifestó que mediante el sistema de cámaras observaron a un adolescente de 14 años sustrayendo mercadería. Ante esta situación, procedieron a retenerlo y solicitar la presencia policial, radicando la correspondiente denuncia.

Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del adolescente. Durante el procedimiento, se le incautó entre sus prendas un objeto corto-punzante.

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El menor fue trasladado para la realización de los trámites correspondientes, notificándose al adulto responsable sobre su situación.

Trabajó en el hecho personal de la Dirección de Investigaciones.

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