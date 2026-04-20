Adiós a BETO Su arte eterno vivirá en el alma rioplatense.

El mundo de la cultura amanece con una noticia que genera una profunda tristeza: en la madrugada de este lunes 20 de abril de 2026, falleció el primer actor Luis «Beto» Brandoni a los 86 años. El emblemático intérprete se encontraba internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires tras sufrir un accidente doméstico el pasado 11 de abril, del cual lamentablemente no pudo recuperarse.

Su partida se produce en un momento especialmente sensible para el público uruguayo, ya que el actor se encontraba en plena preparación para cruzar el charco con una nueva gira teatral.

Una gira que quedó trunca: El reencuentro que no fue

Brandoni tenía previsto visitar nuestro país durante el mes de mayo de 2026 con la dirección de la exitosa comedia «Made in Lanús». La gira, que ya generaba gran expectativa y tenía entradas a la venta, incluía paradas estratégicas en el litoral y el sur uruguayo:

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Paysandú: Estaba confirmada su presencia en el Teatro Florencio Sánchez .

Estaba confirmada su presencia en el . Colonia: Tenía fecha programada en el Teatro Bastión del Carmen .

Tenía fecha programada en el . Punta del Este: Se presentaría en el Cine Teatro Cantegril.

Para los salteños y sanduceros, esta era una oportunidad dorada de ver de cerca a uno de los últimos «gigantes» de la actuación rioplatense, un hombre que supo retratar como nadie la idiosincrasia de nuestra gente.

«El último primer actor»: Un legado imborrable

Con la confirmación de su deceso por parte de su amigo y productor Carlos Rottemberg, se cierra un capítulo dorado del cine y el teatro. Brandoni no solo fue el protagonista de piezas maestras como Esperando la Carroza o La Patagonia Rebelde, sino que fue un incansable defensor de la profesión y un referente de coherencia ética.

Apenas dos días atrás, el 18 de abril, el actor había cumplido sus 86 años en el sanatorio. Su última aparición en la pantalla grande fue en la película «Parque Lezama», dirigida por Juan José Campanella, estrenada este mismo año.

El adiós desde Salto

Desde este portal, nos sumamos al pesar regional. Despedimos a un artista que, aunque no pudo concretar este último viaje al Uruguay, vivirá por siempre en la memoria colectiva a través de sus personajes, sus frases icónicas y ese compromiso inquebrantable con el arte que lo mantuvo activo hasta sus últimos días.

Descansa en paz, maestro.

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