Hace unos días conversando en la radio con Marcelo García da Rosa, Coordinador de Deportes de la Intendencia de Salto, comentando las tareas que tiene por delante y de la importancia de las mismas, le mencioné como una de ellas a la que le daba particular importancia, alejar a los jóvenes del ocio de estar en la esquina del barrio, que por lo general deriva en el alcohol o incluso en el consumo de algún tipo de droga, y él agregó algo que no me había puesto a pensar (hasta que lo dijo, claro), “y alejar a nuestra juventud, al menos por algún par de horas, de su celular”, hoy una extensión natural de su humanidad.

Si de adicciones hablamos, claramente se puede observar que el celular en gran parte de nuestra sociedad, no solo en los jóvenes, ha invadido nuestras vidas de manera radical, al extremo que ya no solo quienes conducen vehículos se distraen mientras manejan hablando o enviando mensajes por WhatsApp a alguien, sino que también podemos ver a los propios peatones que van caminando absorbidos por el celular sin siquiera mirar por dónde caminan. A veces hasta cruzan la calle sin percatarse si viene algún vehículo.

Y no hay de género en esta adicción, ataca por igual tanto a varones como a las damas, y como mencioné, no solo a los jóvenes. Y quien piense ingenuamente que el deporte logrará alejarlos de esa moderna adicción, que ni se moleste en acercarse a un gimnasio, porque en las pausas entre rutinas, los celulares suelen volver rápidamente a las manos de sus dueños.