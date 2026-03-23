Actividades por el Día del Niño por Nacer en Salto: misa, adoración y Marcha por la Vida



Alexandra Bozzo detalló las actividades previstas por el Día del Niño por Nacer este 25 de marzo, incluyendo misa, rosario, adoración y una Marcha por la Vida el jueves 26.

Convocan a misa, adoración y Marcha por la Vida en el marco del Día del Niño por Nacer

En el marco del Día del Niño por Nacer, que se conmemora cada 25 de marzo, se desarrollarán en Salto una serie de actividades de carácter religioso y social que culminarán con una Marcha por la Vida.

Así lo informó Alexandra Bozzo, quien brindó detalles de la convocatoria y los objetivos de las distintas instancias.

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Bozzo destaca además las cifras de bebes sin nacer en nuestro país que supera los 11.000 al año.

“Sí, justamente el 25 de marzo, como todos los años, hacemos muchas actividades por el Día de los Derechos del Niño por Nacer”, señaló, destacando que el eje central de la jornada estará vinculado a celebraciones de la fe católica.

En ese sentido, explicó que “entre ellas tenemos las actividades católicas que se hacen el miércoles 25, que es el Día de la Anunciación del Ángel a María”. La agenda comenzará a las 18:15 horas con el rezo del rosario. “A las 18 y 15 se hace el rosario por la vida, por el fin del aborto en Uruguay. O sea que se comienza con el rosario a las 18 y 15 y a las 19 ya es la misa”, precisó.

La misa tendrá lugar en la Catedral y contará con una instancia especial de bendición. “Es una misa a las 19 horas en catedral con bendición de embarazadas y de aquellas mujeres que quieren quedar embarazadas ”, indicó.

Además, se desarrollará una jornada extendida de oración. “También va a haber 24 horas de adoración perpetua en la capilla de Barrio Mi tío, que es la capilla de adoración donde hace varios años que hacemos esta actividad y mucha gente va durante toda la madrugada, durante las 24 horas, rezando por el fin del aborto en Uruguay”, expresó.

Marcha por la Vida

Las actividades continuarán el jueves 26 de marzo con la realización de la Marcha por la Vida. “Tenemos lo que es la Marcha por la Vida, desde Plaza Artigas a Plaza 33, saliendo a las 18 horas. Esta vez la vamos a hacer más temprano, 18 horas, y a las 17.30 es la concentración en Plaza Artigas”, explicó.

Bozzo subrayó que la movilización “es una marcha, areligiosa y apolítica, con el objetivo simplemente que nos une a todos, que es defender la vida de los más débiles, de los más indefensos”.

Durante la entrevista, manifestó preocupación por las cifras vinculadas al aborto en Uruguay. “Considerando que realmente nos preocupan las cifras, brindadas por el Ministerio de Salud Pública, que mencionan que más de 117.000 bebés en el Uruguay no han podido nacer”, sostuvo, agregando que “eso equivale a 11.000 bebés por año y 31 bebés por día”.

En ese marco, aclaró la postura del movimiento respecto a las mujeres que atraviesan estas situaciones. “Acá siempre aclaramos que no juzgamos a la madre porque en realidad nadie quiere abortar y esa madre cuando lo hace está presionada por los padres, por la pareja, o a veces por el mensaje que les da el mundo”, expresó.

Asimismo, afirmó que desde su perspectiva el aborto genera consecuencias negativas. “Estamos convencidos y lo confirmamos que es el inicio de problemas gravísimos desde el punto de vista emocional, familiar, de los vínculos con los hijos vivos, con la pareja, ruptura de parejas y, bueno, depresión, angustia, intentos de suicidio”, indicó.

Planteos y debate público

Consultada sobre posibles gestiones a nivel político, Bozzo señaló que existen iniciativas, aunque sin mayores avances. “Hay gente en Montevideo de grupos pro vida, apolíticos, areligiosos también y, bueno, no tenemos mucha respuesta”, afirmó.

A su vez, cuestionó aspectos de la normativa vigente y eventuales modificaciones. “Sabemos que desde que se crea la ley en un país, en el Uruguay es uno de los ejemplos, como en muchos países, es para promocionar el aborto”, opinó, agregando que “esperemos que todo esto sirva, que vean que no existe solamente la posición de ellos”.

También hizo referencia a debates actuales en materia de salud pública. “Tenemos la gravedad este año de que el Ministerio de Salud Pública quiere aumentar las semanas para abortar. O sea, todo esto hace que se sigan tirando barreras”, sostuvo. En el cierre, reiteró la convocatoria a la ciudadanía. “Eso es lo que queremos, despertar conciencia, y bueno, que la gente salga a la marcha, que nos acompañe. Estoy segura que va a ser algo positivo, estamos seguros”, concluyó.

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