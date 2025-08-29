Actividades académicas y culturales en la sede Salto de la Udelar

Presentación del libro “Mujeres en Junta. Liderazgos entrañables”
El lunes 1° de setiembre a las 18:30 horas se presentará en la sala de Consejo de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República el libro “Mujeres en Junta. Liderazgos entrañables 1990-2000” de la autora Elizabeth Oria Giordian.
La actividad es organizada por el Departamento de Ciencias Sociales y la Dirección Salto de la sede universitaria.
El libro recopila entrevistas a referentes de la política y el feminismo en Uruguay, entre ellas Ana Olivera, Beatriz Argimón, Carmen Beramendi, Glenda Rondán, Liliam Kechichian, Lilian Celiberti, Margarita Percovich, Mariella Mazzotti y Mónica Bottero.
Oria señala en la publicación:
Instalación inmersiva “ARN for export”
Ese mismo lunes 1° de setiembre, a las 12:00 horas, quedará habilitada en el hall principal de la sede Salto la instalación inmersiva “ARN for export”.
Se trata de una propuesta artística y científica que traduce al lenguaje de los sentidos un descubrimiento realizado por investigadores uruguayos de la Udelar y el Instituto Pasteur de Montevideo, quienes comprobaron que las moléculas de ARN pueden operar fuera de las células, viajando y comunicando por sí solas.
El proyecto es liderado por Juan Pablo Tosar y Alfonso Cayota, junto a un equipo de científicos. A partir de este hallazgo se abren nuevas posibilidades para la medicina y los diagnósticos.
La instalación combina materiales diversos, espacio sonoro, fractales y un núcleo holográfico, invitando a explorar la comunicación molecular en un viaje sensorial. Fue posible gracias a fondos de la ANII y el Ministerio de Educación y Cultura.
Jornada sobre el rol de los abogados en procesos de infancia
El viernes 29 de agosto desde las 8:30 horas se realizará en el Aula Magna Eugenio Cafaro de la sede Salto la jornada “El rol de los abogados en los procesos de infancia”, organizada por el Consultorio Jurídico de la Udelar.
La actividad, de acceso libre y gratuito, contará con conferencias y talleres a cargo de reconocidos docentes y especialistas, entre ellos Hugo H. Barone (h), Daniel Cabeza, Marcela Motta, Fabián Piñeyro y Susana Falca.
Los ejes temáticos incluyen:
- Rol del abogado de infancia en procesos de familia.
- Derecho penal adolescente en Uruguay.
- Protección social de la infancia.
Además, se desarrollarán talleres sobre las manifestaciones de voluntad de personas menores de edad y sobre el juicio abreviado y la autonomía progresiva.
Se entregarán certificados de asistencia y la inscripción puede realizarse en la web de Facultad de Derecho www.fder.edu.uy
Entrega de Títulos en la sede Salto de Udelar
El jueves 28 de agosto, a las 14:00 horas, en el Aula Magna de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, se realizará el acto de Entrega de Títulos a egresados de diferentes carreras.
Carreras y egresados
Químico
- Lucero Da Silva, Valeria Magalí
Licenciatura en Enfermería
- Lavín de los Santos, Mariana
- Lechini Acosta, Brian
Abogacía
- Ponte Alvez, Laura Victoria
- Santana Hartwig, María Agustina
- Fagúndez Saráchega, Amaya Viviance
Procurador
- Santana Hartwig, María Agustina
Trabajo Social
- Flores Mora, Yamila Valeria
- Hernández Álvarez, Estefani
- Correa Charrute, Micaela
- Dutra Vargas, Juan José
- Andrioli Silveira, Cynthia Edith
- Ramírez Olivera, Melanie Eliana
Psicología
- Borges de Mattos, Ezequiel
- Monzón Volpi, Matías Vicente
- Zamit Sosa, Katty Maisa
- Rivero Branca, Claudia Cecilia
- Tonna Miraglia, María de los Ángeles
- Galbarini Albera, Ana Laura
- Zunini Albano, Andrea María
- Palomeque Vargas, Lea Valentina
- Suárez Rodríguez, Deysi Macarena
- Beasley Antúnez, Carlos Ignacio
- Fontora Rosa, Abrahan Salomón
- De los Santos Bentos Pereira, Nicolás
- Williams Girardi, Florencia
- Reyes Vigil, Gloria Inés
- Hernández Fernández, Micaela
- Peñaloza Añazco, Gabriela Martha