Actividades académicas y culturales en la sede Salto de la Udelar

Presentación del libro “Mujeres en Junta. Liderazgos entrañables”

El lunes 1° de setiembre a las 18:30 horas se presentará en la sala de Consejo de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República el libro “Mujeres en Junta. Liderazgos entrañables 1990-2000” de la autora Elizabeth Oria Giordian.

La actividad es organizada por el Departamento de Ciencias Sociales y la Dirección Salto de la sede universitaria.

El libro recopila entrevistas a referentes de la política y el feminismo en Uruguay, entre ellas Ana Olivera, Beatriz Argimón, Carmen Beramendi, Glenda Rondán, Liliam Kechichian, Lilian Celiberti, Margarita Percovich, Mariella Mazzotti y Mónica Bottero.

Oria señala en la publicación:

“El propósito de este trabajo es rescatar trazas de la labor fecunda que distintos colectivos llevaron adelante en esa época, colocando el foco en el proceso de descentralización del período 1990-1995. La forma en que las mujeres le imprimieron su huella a ese proceso fue un hallazgo vital”.

Instalación inmersiva “ARN for export”

Ese mismo lunes 1° de setiembre, a las 12:00 horas, quedará habilitada en el hall principal de la sede Salto la instalación inmersiva “ARN for export”.

Se trata de una propuesta artística y científica que traduce al lenguaje de los sentidos un descubrimiento realizado por investigadores uruguayos de la Udelar y el Instituto Pasteur de Montevideo, quienes comprobaron que las moléculas de ARN pueden operar fuera de las células, viajando y comunicando por sí solas.

El proyecto es liderado por Juan Pablo Tosar y Alfonso Cayota, junto a un equipo de científicos. A partir de este hallazgo se abren nuevas posibilidades para la medicina y los diagnósticos.

La instalación combina materiales diversos, espacio sonoro, fractales y un núcleo holográfico, invitando a explorar la comunicación molecular en un viaje sensorial. Fue posible gracias a fondos de la ANII y el Ministerio de Educación y Cultura.

Jornada sobre el rol de los abogados en procesos de infancia

El viernes 29 de agosto desde las 8:30 horas se realizará en el Aula Magna Eugenio Cafaro de la sede Salto la jornada “El rol de los abogados en los procesos de infancia”, organizada por el Consultorio Jurídico de la Udelar.

La actividad, de acceso libre y gratuito, contará con conferencias y talleres a cargo de reconocidos docentes y especialistas, entre ellos Hugo H. Barone (h), Daniel Cabeza, Marcela Motta, Fabián Piñeyro y Susana Falca.

Los ejes temáticos incluyen:

Rol del abogado de infancia en procesos de familia.

Derecho penal adolescente en Uruguay.

Protección social de la infancia.

Además, se desarrollarán talleres sobre las manifestaciones de voluntad de personas menores de edad y sobre el juicio abreviado y la autonomía progresiva.

Se entregarán certificados de asistencia y la inscripción puede realizarse en la web de Facultad de Derecho www.fder.edu.uy

Entrega de Títulos en la sede Salto de Udelar

El jueves 28 de agosto, a las 14:00 horas, en el Aula Magna de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, se realizará el acto de Entrega de Títulos a egresados de diferentes carreras.

Carreras y egresados

Químico

Lucero Da Silva, Valeria Magalí

Licenciatura en Enfermería

Lavín de los Santos, Mariana

Lechini Acosta, Brian

Abogacía

Ponte Alvez, Laura Victoria

Santana Hartwig, María Agustina

Fagúndez Saráchega, Amaya Viviance

Procurador

Santana Hartwig, María Agustina

Trabajo Social

Flores Mora, Yamila Valeria

Hernández Álvarez, Estefani

Correa Charrute, Micaela

Dutra Vargas, Juan José

Andrioli Silveira, Cynthia Edith

Ramírez Olivera, Melanie Eliana

Psicología

Borges de Mattos, Ezequiel

Monzón Volpi, Matías Vicente

Zamit Sosa, Katty Maisa

Rivero Branca, Claudia Cecilia

Tonna Miraglia, María de los Ángeles

Galbarini Albera, Ana Laura

Zunini Albano, Andrea María

Palomeque Vargas, Lea Valentina

Suárez Rodríguez, Deysi Macarena

Beasley Antúnez, Carlos Ignacio

Fontora Rosa, Abrahan Salomón

De los Santos Bentos Pereira, Nicolás

Williams Girardi, Florencia

Reyes Vigil, Gloria Inés

Hernández Fernández, Micaela

Peñaloza Añazco, Gabriela Martha