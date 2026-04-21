Actividades abiertas para reflexionar sobre bullying y maltrato infantil

Salto impulsa actividades contra el bullying con jornadas, cine y corre caminata para promover la salud mental y la prevención en niños y adolescentes.



En el marco de las actividades de concientización por el Día Mundial contra el Bullying, que se conmemora el próximo 2 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que distintas autoridades e instituciones de Salto presentaron una serie de propuestas orientadas a sensibilizar a la población sobre una problemática que trasciende el ámbito educativo y se vincula directamente con la salud mental y la convivencia social.

La instancia contó con la participación del Director Departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez; representantes del Gobierno de Salto, entre ellos Hoover Rosa; y la directora del Centro Bullying de Salto, Ingrid Figueroa. Durante la presentación, los participantes coincidieron en la necesidad de abordar el acoso escolar desde una perspectiva integral, articulando esfuerzos entre organismos públicos, organizaciones sociales y la comunidad.

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Un problema complejo que exige respuestas integrales

Durante la jornada, se hizo especial énfasis en comprender el bullying —o acoso escolar— como un fenómeno complejo y multidimensional, estrechamente vinculado a problemáticas como la ansiedad, la depresión, el consumo problemático de sustancias y, en situaciones extremas, el suicidio. En ese sentido, las autoridades remarcaron que no se trata de un fenómeno nuevo ni aislado, sino de una realidad que requiere un abordaje sostenido en el tiempo, con políticas públicas claras, educación y acciones concretas que promuevan la prevención y el acompañamiento.

Tres actividades para sensibilizar y convocar a la comunidad

En este contexto, se anunciaron tres actividades centrales que se desarrollarán en la ciudad. La primera será una jornada abierta en Plaza 33, donde participarán diversas instituciones con stands informativos y propuestas dirigidas a la comunidad. La segunda actividad será la proyección de una película de sensibilización en el Teatro Larrañaga, que buscará generar reflexión especialmente en adultos referentes. Finalmente, se realizará una corre caminata como cierre de las acciones, promoviendo la participación ciudadana y la integración a través del deporte.

Estas iniciativas tienen como objetivo no solo informar, sino también generar espacios de encuentro, reflexión y compromiso colectivo frente a una problemática que impacta especialmente en niños, niñas y adolescentes.

El trabajo del Centro Bullying en Salto

Desde el Centro Bullying de Salto se destacó el trabajo sostenido que la organización viene realizando desde hace varios años, brindando orientación, contención y acompañamiento tanto a víctimas como a sus familias. Este trabajo se lleva adelante mediante un equipo multidisciplinario integrado por profesionales y estudiantes de psicología y trabajo social, quienes desarrollan talleres, charlas y acciones de intervención en distintos ámbitos educativos y comunitarios.

Salud mental y políticas públicas

En su intervención, el Dr. Luis Rodríguez explicó que estas acciones se enmarcan dentro de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud Pública, especialmente en lo referido a salud mental y primeras infancias. Señaló además que el acoso escolar debe analizarse como un fenómeno que involucra dimensiones sociales, psicológicas y biológicas, afectando de forma integral a niños, niñas y adolescentes.

El jerarca también recordó que, si bien el término “bullying” se ha instalado con mayor fuerza en los últimos años, su estudio se remonta a varias décadas, y en Uruguay existen antecedentes normativos desde 2013 que impulsan a los centros educativos a abordar esta problemática mediante protocolos específicos, reforzados por nuevas disposiciones en años recientes.

Apoyo institucional y acciones a futuro

Por su parte, Hoover Rosa destacó el respaldo del Gobierno de Salto a este tipo de iniciativas, señalando que se trata de un tema que “preocupa y ocupa” a la actual administración. En ese sentido, adelantó que se viene trabajando en la posibilidad de generar un espacio físico para que el Centro Bullying pueda recibir a la población sin restricciones horarias, facilitando el acceso a orientación y acompañamiento.

Además, vinculó esta problemática con situaciones recientes registradas en el departamento, como amenazas en centros educativos, señalando que este tipo de hechos están directamente relacionados con el deterioro de la convivencia y los desafíos en materia de salud mental.

Maltrato infantil y rol de las familias

Por su parte, Ingrid Figueroa subrayó que el abordaje no debe limitarse al bullying, sino que también debe contemplar el maltrato infantil en todas sus formas, incluyendo situaciones que ocurren dentro del ámbito familiar. Destacó la importancia de generar espacios seguros tanto en los centros educativos como en los hogares, así como de orientar a los padres para actuar de manera adecuada frente a situaciones de violencia.

Asimismo, remarcó el rol del Centro en la mediación entre familias e instituciones, buscando evitar la escalada de conflictos y promoviendo soluciones que prioricen el bienestar de los niños y adolescentes.

Figueroa también valoró el compromiso del equipo que integra la organización, destacando que se trata de un trabajo honorario que implica un alto grado de dedicación. En ese sentido, resaltó la importancia del apoyo institucional recibido, tanto por parte del Gobierno de Salto como de la Dirección Departamental de Salud, lo que permite fortalecer las acciones y ampliar el alcance de las intervenciones.

Cierre con actividades de impacto social

En relación a la proyección de la película prevista para el 30 de abril, expresó que se trata de una instancia que buscará generar impacto y reflexión, especialmente en adultos responsables, promoviendo un cambio de mirada sobre las formas de relacionamiento y el respeto hacia las infancias.

Finalmente, la corre caminata 5K del 2 de mayo fue presentada como una actividad que, además de cerrar el ciclo de acciones, apunta a promover la salud mental a través del deporte, generando espacios de encuentro y participación comunitaria.

La jornada dejó en claro que el abordaje del bullying y del maltrato infantil requiere un compromiso colectivo, donde la información, la prevención y el trabajo articulado sean pilares fundamentales para construir entornos más seguros, inclusivos y saludables para toda la comunidad.

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