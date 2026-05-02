Accidente y disturbios dejan dos detenidos en la ciudad

Personal policial concurrió a la intersección de calles Santos Errandonea y 19 de Abril por una femenina caída.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 24 años, quien conducía una moto marca Baccio P110. Circulaba por calle 19 de Abril en dirección al oeste y, al girar hacia el sur por Santos Errandonea, perdió el dominio del vehículo debido a la lluvia, cayendo al pavimento.

Fue asistida por médico de EMI, quien diagnosticó en forma primaria “politraumatizada leve”, siendo dada de alta en el lugar. Posteriormente, la femenina incurrió en desacato, por lo que se procedió a su detención. Se puso en conocimiento a Fiscalía. Se continúa trabajando.

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Por otra parte, personal policial concurrió a la intersección de Av. José Enrique Rodó y calle Guaraní por la presencia de masculinos agresivos, donde habría una persona lesionada.

En el lugar se identificó a dos masculinos de 19 y 24 años de edad, quienes carecían de requisitoria. Asimismo, se identificó a un masculino de 23 años, quien presentaba lesiones y manifestó que uno de los indagados le arrojó piedras, impactando una de ellas en su cabeza, por lo que radicó denuncia.

A su vez, el propietario de un comercio de la zona, de 41 años de edad, también presentó denuncia por daños en el vidrio de una ventana de su local, ocasionados por los apedreos.

Se puso en conocimiento al Fiscal y se procedió a la detención del masculino de 19 años. Se trabaja en el esclarecimiento del hecho.

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