ACAS invita importantes actividades ambientales con la Dra. Graciela Piñeiro y el VI Foro Ambiental Regional

La organización ACAS (Asociación Civil Ambientalistas de Salto) continúa profundizando su compromiso con la defensa del medioambiente a través de instancias de formación, reflexión y participación ciudadana.

En esta oportunidad, presenta dos actividades destacadas para los meses de septiembre y octubre, una jornada de charlas con la reconocida científica Dra. Graciela Piñeiro y el sexto Foro Ambiental Regional, enfocado en los megaproyectos y la defensa del agua.

La primera actividad se realizará el viernes 19 de septiembre, de 17:00 a 19:30 horas, en el local de la Fundación Salto Grande, ubicado en Sarandí y Artigas, con entrada libre y gratuita. La jornada estará compuesta por dos charlas abiertas al público, que abordarán temas de interés científico y ambiental.

La apertura estará a cargo de la reconocida Dra. Graciela Piñeiro, bióloga, paleontóloga, profesora universitaria y doctora en Ciencias, quien compartirá los resultados de sus investigaciones sobre las bochas fosilíferas de la Formación San Gregorio, recientemente publicadas en revistas científicas internacionales.

“La doctora Piñeiro tiene familia en Salto, y aunque no es salteña, mantiene un vínculo muy especial con nuestra ciudad. Es una científica muy generosa, que transmite con claridad y entusiasmo todo lo que sabe”, expresó Adriana Carabajal Conti, integrante de ACAS.

La actividad busca convocar a una audiencia amplia, estudiantes, docentes, personas vinculadas a museos, actores de la cultura, ciudadanos curiosos e incluso representantes de instituciones públicas. “Pensamos que debe haber muchas personas que les interese la parte de los museos, la cultura, desde gente común hasta aquellos vinculados a la educación. Y por qué no también los políticos, ¿verdad?”, agregó Carabajal. “Es importante que estén presentes las autoridades del área de Cultura de la Intendencia.”

La segunda charla de la jornada se centrará en la interrelación entre los acuíferos que integran el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con énfasis en la zona noroeste del país y su conexión con la región de Entre Ríos (Argentina).

“Esto de los acuíferos es un tema relevante para todos nosotros, que queremos la preservación del agua y entender qué pasa con su uso futuro. Tenemos megaproyectos a nivel nacional que van a utilizar mucha agua, y muchos de ellos lo harán del acuífero Guaraní”, advirtió la vocera de ACAS.

Está previsto que la jornada pueda ser transmitida en vivo por redes sociales, si las condiciones técnicas lo permiten.

VI Foro Ambiental Regional – Sábado 4 de octubre

El segundo evento impulsado por ACAS será el VI Foro Ambiental Regional, a realizarse el sábado 4 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, también en la Sala de Conferencias de CTM Salto Grande. El foro se titula “Nuevos desafíos en el uso del agua: defensa y vigilancia socioambiental”, y contará con destacados panelistas nacionales e internacionales.

“Es una oportunidad para reflexionar juntos acerca del futuro del agua, que es tan importante para la vida, y qué tipo de medioambiente queremos para Uruguay”, señaló Carabajal.

Entre los expositores confirmados se encuentran el Dr. Juan Ceretta, abogado especializado en derecho ambiental, hablará sobre las herramientas jurídicas en defensa del territorio. Pablo Díaz Esteves, magíster en Ciencias Sociales y Políticas, docente de UDELAR, abordará los impactos sociales de los modelos extractivos. Sofía da Rocha, licenciada en análisis de suelo y agua del CENUR Litoral Norte, expondrá investigaciones sobre el río Uruguay y el arroyo San Antonio. Jhony Saldivia, ingeniero técnico y docente, analizará la financiación de los megaproyectos y el costo real para el Estado uruguayo. Prof. Carlos Serruti, desde Colón (Entre Ríos), expondrá la perspectiva argentina frente a los impactos en áreas protegidas como el Queguay (Paysandú).

Dionisio Díaz, representante de la comunidad indígena de Paraguay, junto con una delegada de Itaipú Binacional, completan el panel internacional.

“Uruguay es visto como un país sostenible, pero en realidad estamos entregando recursos a empresas extranjeras. Lo que nos queda son los despojos y los pocos empleos, muchos en negro”, subrayó Carabajal. “Por eso desde ACAS insistimos en que hay que informarse, formarse y actuar.”

Facilidades para el público y acceso gratuito

Ambas actividades son totalmente gratuitas y no requieren inscripción previa. Además, CTM pondrá a disposición un ómnibus gratuito que saldrá desde 25 de Agosto frente a Casa Diocesana, a las 8:00 horas, partiendo hacia el foro a las 8:30. El transporte también estará disponible para el regreso.

“No hay excusa para no participar. El foro se hace un sábado para que docentes, empleados públicos y toda la comunidad puedan asistir. El transporte está garantizado, y como siempre, ofreceremos una merienda para quienes nos acompañen”, explicó Carabajal.

Desde ACAS invitan a toda la ciudadanía de Salto, de otros departamentos y del litoral argentino a sumarse. “No podemos vivir en una burbuja. Es hora de entender qué pasa con nuestros recursos y con el agua. No se trata de colores políticos, sino de condiciones reales y de cuánto está perdiendo el país.”