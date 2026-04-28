Abril Romero, figura uruguaya del Kyokushin Karate

Con 24 años, Abril Romero suma títulos sudamericanos y podios internacionales en Kyokushin Karate, consolidándose como referente y formadora en Uruguay.

Abril Romero, de 24 años, se ha consolidado como una de las principales exponentes del Kyokushin Karate en Uruguay, disciplina en la que ha construido una trayectoria marcada por la constancia, el alto rendimiento y la proyección internacional.

Su camino en el karate comenzó en 2012, cuando dio sus primeros pasos en la disciplina mostrando desde el inicio una fuerte dedicación y un perfil competitivo que rápidamente la posicionó dentro del circuito nacional.

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Resultados destacados a nivel sudamericano

A lo largo de los años, Romero ha logrado una serie de resultados relevantes en competencias sudamericanas. Entre sus principales logros se destacan múltiples medallas de oro, obtenidas en Paraguay 2017 —donde además fue distinguida como mejor técnica del torneo—, Bolivia 2019, Chile 2023, Argentina 2023, Chile 2024 y Chile 2025.

A estos resultados se suman medallas de plata en Brasil 2015 y Uruguay 2016, confirmando una regularidad competitiva que la mantiene entre las mejores de la región.

Experiencia y logros en el plano internacional

En el ámbito internacional, Abril Romero ha representado a Uruguay en torneos de alto nivel. En 2018 logró una medalla de bronce en el Sudamericano clasificatorio al Mundial Open en Japón, mientras que en 2022 alcanzó el 6° puesto en el Mundial disputado en España.

Más recientemente, en 2024, volvió a subir al podio con otra medalla de bronce en el clasificatorio sudamericano rumbo al Mundial Open en Japón. En 2025, además, sumó una medalla de plata en un torneo internacional realizado en Costa Rica.

Una referente también en el ámbito nacional

A nivel local y regional, su dominio se refleja en más de 20 medallas de oro en torneos regionales, consolidando su posición como referente del Kyokushin en Uruguay. También ha tenido una participación destacada en la modalidad de kata, donde logró podios sudamericanos.

Formación y aporte al desarrollo del karate

Más allá de la competencia, Romero ha desarrollado un rol activo como formadora. Actualmente se desempeña como instructora y Sensei en Ikigai Dojo, y ha integrado el equipo técnico de Kenbukai Uruguay.

Su aporte al crecimiento del deporte también incluye la organización y participación en encuentros femeninos de karate, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo el desarrollo y la visibilidad de la disciplina.

Formación académica y proyección

En paralelo a su carrera deportiva, cursa estudios en kinesiología deportiva, lo que le permite complementar su formación y fortalecer su perfil dentro del ámbito del alto rendimiento.

Romero destaca el acompañamiento de su entorno como un pilar clave en su desarrollo, agradeciendo especialmente a su familia, a sus Sensei y al equipo de Kenbukai Uruguay por el apoyo constante.

Objetivos a futuro

Con una carrera en pleno crecimiento, sus objetivos están centrados en continuar compitiendo a nivel internacional, con especial énfasis en Japón, cuna del Kyokushin Karate, y seguir contribuyendo al desarrollo de la disciplina en Uruguay.

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