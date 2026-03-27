AAPCADIS: inclusión, contención y derechos humanos en acción

AAPCADIS fortalece la inclusión y la salud mental en Salto con talleres, contención y trabajo en red, apostando a ampliar su alcance comunitario.

En esta oportunidad, dialogamos con Gladis Rivero, integrante de AAPCADIS, una asociación que trabaja activamente en la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el bienestar social en la comunidad. A través de su testimonio, conocemos el presente de la organización, sus objetivos y las distintas actividades que vienen desarrollando, siempre con un fuerte enfoque en la contención y el acompañamiento de las personas.



El inicio de este año encuentra a AAPCADIS haciendo un balance positivo de lo que fue el cierre del ciclo anterior, marcado por una jornada realizada en el Mercado 18 de Julio, donde distintas organizaciones se reunieron para compartir y reflexionar sobre derechos humanos. Este tipo de espacios, según destaca Rivero, son fundamentales para visibilizar los recursos existentes en la ciudad y generar redes de apoyo entre instituciones, permitiendo dar respuestas más completas a las necesidades de sus socios.



Actualmente, la asociación cuenta con alrededor de 30 socios activos, además de colaboradores que acompañan desde distintos lugares. Más allá de los números, el eje principal está puesto en la contención, especialmente en un contexto donde la salud mental y la soledad se presentan como problemáticas cada vez más visibles. En ese sentido, AAPCADIS apuesta a generar espacios seguros donde, además de aprender nuevas actividades, las personas puedan compartir, vincularse y sentirse acompañadas.



De cara al futuro, la organización proyecta continuar trabajando en conjunto con el Programa Aprender Siempre del MEC, incorporando propuestas como talleres y manualidades, al tiempo que busca seguir ampliando su alcance a través de la difusión en redes sociales. También se encuentra en proceso de gestión de un espacio físico propio o compartido, con la intención de fortalecer el trabajo colectivo junto a otras asociaciones y acercar sus propuestas a distintos puntos de la ciudad.



Con una cuota social accesible y sostenida gracias al esfuerzo comunitario, AAPCADIS reafirma su compromiso con la inclusión, la participación y la construcción de una sociedad más justa. La voz de Gladis Rivero refleja el trabajo silencioso pero constante de una organización que, día a día, apuesta a generar oportunidades y a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de ella.





¿Cómo empezó este año AAPCADIS?

Evaluando lo que fue el cierre del año anterior, que fue en el Mercado 18 de Julio, en una jornada bien interesante sobre los derechos humanos. Se invitó a muchas organizaciones.



Nosotros consideramos esos espacios muy valiosos porque insistimos en que hay muchos recursos en la ciudad que a veces se desconocen. Entonces la idea es justamente compartir esos recursos, que quizás tengo una situación que la otra organización me puede de alguna manera complementar con respecto a las necesidades y demanda de nuestros socios, pero fue muy interesante, muy participativa, colmó nuestras expectativas.



Y este año justamente fue retomando el tema de los derechos humanos, la idea es trabajar un poco por ese lado.



¿Cuántos son los integrantes?

Somos aproximadamente activos 30 socios, después tenemos socios colaboradores, que colaboran y no participan de las actividades, y la idea es justamente un poco difundir las actividades.



Nosotros apostamos a la contención, esto de que venimos participando de algunas actividades. Antes de Encuentro Contigo estábamos hablando fuera de cámaras de lo que es la salud mental y justamente se vienen desarrollando diferentes actividades con respecto a salud mental y uno de ellos la contención, esto de que hay personas que se encuentran en situación de soledad, que nos ha pasado, además de aprender algo nuevo también es el compartir.



Después vamos a continuar con lo que es el PAS. Nosotros solicitamos el programa Aprender Siempre, que pertenece al MEC, que año a año amablemente nos ceden su espacio y próximamente vamos a, por las redes sociales de AAPCADIS, vamos a estar mencionando el lugar, que también trabajan en diferentes actividades, entre ellas manualidades y demás.



¿Dónde funciona la asociación?

En principio en calle Zorrilla 93, los días viernes entre 12 y 14 hs. A veces alguna de las actividades, pero eso siempre lo estamos difundiendo por las redes sociales, en la Asociación de Retirados y Pensionistas Policiales de Salto y momentáneamente en APLAS, porque estamos gestionando una… En el encuentro que tuvimos con el área de discapacidad y las demás asociaciones se volvió a tocar el tema del local. Nosotros en principio propusimos un local donde las diferentes asociaciones puedan compartir, nos podamos turnar, coordinar las actividades.



La licenciada allí mencionó que se está viendo una posibilidad de una casa, pero todavía no hay nada concreto y nosotros por nuestro lado estamos viendo también la posibilidad de gestionarlo, lo que es el quincho en zona este, donde estuvimos informándonos acerca de que en algún momento se hicieron muchas actividades, entonces creemos también y apostamos a lo que es la descentralización de las propuestas, así de esta manera llegar, como tener otra aproximación a la comunidad.

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¿Qué costo tiene el hacerse socio?

70 pesos, es una cuota muy básica de 70 pesos por mes, sumamente accesible, esa es la idea. La manera que nosotros sostenemos las actividades es a través de bono colaboración, que posiblemente este mes o el próximo ya estaremos lanzando alguno, y con donaciones, la manera que tratamos de solventar los gastos, pero la idea es que se sumen y que apostamos a involucrarnos con temas sociales, de inclusión, de derechos humanos, promoviendo lo que es el bienestar, espacios seguros y demás.



La Asociación de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes de Salto (AAPCADIS), invita a sumarse al Taller de Jabones a cargo de la Maestra Rosario Gularte y al taller de lectura y escritura “Un Mundo de Letras”, dirigido a adultos a cargo de la Licenciada Gladys Rivero. Ambas propuestas buscan fomentar la creatividad, el aprendizaje y espacio de encuentro. Los interesados podrán inscribirse a través del WhatsApp 099 878 305.

Agradecemos profundamente a APLAS por facilitarnos llevar adelante las actividades en su local. Especialmente, recordamos a la Maestra y artista Angélica Pérez, recientemente fallecida, quien nos abrió las puertas de APLAS. Homenajeamos su memoria con profundo respeto y gratitud por su calidez humana.

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