A Imensa Minoria lanza el Nº 12 este sábado 2/8

Este sábado 2 de agosto es el lanzamiento del Nº 12 de A Imensa Minoria – arte mercado & filosofía, que se distribuye gratuitamente por WhastApp. ¿Cómo hacer para leerla? No te preocupes ella te va a encontrar y si querés ser parte, mandanos un email a [email protected]

No me importa tu opinión | Editorial AIM 12

Me miré al espejo y él me dijo, quiero confesarte algo: no me importa lo que pensás. No soy tu payasito, no voy a decirte lo que estás esperando, ni me ataré a falsas horizontalidades, tu opinión es estéril y olvidable, como una pulsión de quien no puede quedarse en silencio.

Vos sabés que tengo razón, que te saqué la máscara, que tu antiguo sueño se transformó en una vaca imaginaria que querés tener atada. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste en serio? Llegó el fin de la farsa, se terminó la opereta. Estás al descubierto, tu contenido es vacuo; estás desnudo.

De tus convicciones solo quedan residuos, tus ideales, en una bolsa, esperan el camión de la basura. A duras penas los vidrios quieren refractarte. A veces me dan ganas de creer que queda algo vivo en vos.

Una infancia, un fuego, una grieta por donde espía el niño que traicionaste. Pero justo cuando se asoma tu yo verdadero… ¡opinás! Y todo vuelve a apagarse, como la amarga cosecha de quien cultiva horas perdidas en el árido descampado de un corazón infértil.

Pero si llegaste hasta acá, algo se movió, una chispa, una animosidad. Un nimbo de luz en la colina que se eleva, se dilata y en fragoroso incendio se desata No me importa que te enojes conmigo, no le dedico mi vida al ARTE para buscar tu aprobación. Prefiero tu decepción a tu mediocridad.

Por lo menos esa molestia que hiere el nervio de tu vanidad y corroe tu orgullo parece real y, hoy, tengo esta buena noticia para darte: el reflejo sos vos. Bienvenido y buena lectura. Somos A Imensa Minoria

¡Viva el ARTE! ¡Salario digno para les Artistas!