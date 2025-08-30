A buen ritmo continúan los negocios en el mercado lanero local

- espacio publicitario -

En el mercado lanero interno, los negocios continúan con la misma tónica de las últimas semanas. La demanda está activa y en la medida que los vendedores deciden vender, los negocios se van concretando, aunque persisten mayores pretensiones -en materia de precios- por parte de la oferta que no se logran contemplar por parte de la industria.

En la semana según la información divulgada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), se concretaron los siguientes negocios: en lanas finas (Merino) 2.700 kg., lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 17.6 micras y 79,9% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,30 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago de 45 días. En la misma línea, 6.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS y Orgánica, diámetro promedio de 18.0 micras y 75,5% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,10 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago de 60 días. También 4.300 kg. de un lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 18.7 micras y 80,2% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,80 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Continuando en lanas Merino, 5.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, diámetro promedio de 19.4 micras y 77,3% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,30 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago de 60 días y 2.500 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio 20.0 micras y 75,0% de rendimiento al lavado, negocio concretado en US$ 4,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago de 60 días.

Lote base Corriedale y Merilin, cruza Merino de 9.000 kg., acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, diámetro promedio de 23.9 micras y 78,0% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 2,90 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago 30 días