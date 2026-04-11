75 años de Leonismo en Uruguay: servicio, compromiso y legado

El Leonismo en Uruguay celebra 75 años de servicio solidario, impacto social y compromiso comunitario, consolidando su legado y proyección futura.

El Leonismo uruguayo celebra en 2026 sus 75 años de presencia ininterrumpida en la vida social del país, consolidándose como una de las organizaciones de servicio más relevantes en materia de acción solidaria, compromiso comunitario y promoción de valores humanitarios.

Desde aquel 3 de abril de 1951, cuando se fundó el primer Club de Leones en Montevideo —impulsado por el apoyo de clubes de la región y con una clara vocación de servicio—, el movimiento ha crecido sostenidamente, extendiendo su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. A lo largo de estas décadas, miles de uruguayos han integrado sus filas, guiados por el lema que sintetiza su esencia: “Nosotros servimos”.

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El aniversario número 75 no es únicamente una fecha simbólica; representa una historia viva de acciones concretas. Campañas de salud visual, apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, asistencia en emergencias, promoción de la educación y el desarrollo comunitario son solo algunas de las múltiples áreas en las que el Leonismo ha dejado su huella.

La emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, alusivo a este aniversario, refleja el reconocimiento institucional a una trayectoria que ha trascendido generaciones. En él se destaca al Club de Leones “Montevideo Anfitrión”, heredero de aquella primera semilla plantada en 1951, y símbolo del espíritu leonístico nacional.

Asimismo, la conmemoración se enmarca en un contexto de renovación y desafíos. En tiempos donde las demandas sociales se complejizan, el Leonismo continúa adaptándose, incorporando nuevas formas de servicio, fortaleciendo alianzas y apostando a la participación de las nuevas generaciones.

Cabe recordar que, por la Ley N.º 20.192, el 3 de abril fue declarado oficialmente como el “Día del Leonismo Uruguayo”, reafirmando la importancia de esta institución en la construcción de ciudadanía y en la promoción de valores solidarios.

A 75 años de su fundación, el Leonismo uruguayo no solo celebra su historia, sino que renueva su compromiso con el futuro. En cada actividad, en cada campaña y en cada gesto solidario, sigue vigente la convicción de que el servicio desinteresado es una de las formas más nobles de transformar la sociedad.

Club de Leones Salto Los Azahares.

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