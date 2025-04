6.000 dosis en Salto con recomendación especial para embarazadas, niños mayores de seis meses , personas con riesgo y profesionales de la salud

- espacio publicitario -

La llegada de la temporada invernal trae consigo la puesta en marcha de una de las campañas sanitarias más importantes del año: la vacunación antigripal.

En Salto se comenzó en las últimas horas con esta campaña, que tendrá un impacto directo sobre la prevención de enfermedades respiratorias graves,según las autoridades.

- espacio publicitario -

El nuevo Director Departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, destacó la importancia de la vacunación como una estrategia de salud pública .

«La vacunación antigripal es una estrategia que salva vidas, reduce complicaciones y previene la mortalidad» dijo. Según informó, ya se han distribuido 6.000 dosis en la ciudad de Salto, y la campaña está dirigida a embarazadas, niños mayores de seis meses y personas con condiciones de riesgo, además de los profesionales de salud. «A partir de mañana ya en Salto se va a comenzar con la campaña de vacunación antigripal. Ya se enviaron unas 6.000 dosis para la ciudad de Salto y dentro de quienes tienen que vacunarse están los trabajadores de la salud porque si nos enfermamaos no podemos dar la atención adecuada «, explicó Rodríguez, quien recalcó la relevancia de esta acción preventiva para toda la población.

El profesional y actual jerarca dió el ejemplo siendo uno de los primeros en inocularse » como lo hago todos los años» comentó a EL PUEBLO.

Un Trabajo en Equipo para la Salud del Departamento

El Dr. Rodríguez asumió la dirección Departamental de Salud de Salto con la firme convicción de que este rol no se trata de un esfuerzo individual, sino de un trabajo colectivo. A pesar de estar al frente de la institución, destacó el compromiso y la experiencia del equipo humano que lo acompaña, un equipo que ha continuado el trabajo realizado por la Dra. Rosa Blanco. «Este nuevo rol de la Dirección Departamental de Salud, que más allá de que sea el director, es un trabajo en equipo, porque yo no estoy solo, hay un equipo humano que ya venía trabajando con la doctora Rosa Blanco», aseguró el director.

Además, aclaró que la Dirección Departamental de Salud, aunque a veces se confunda con la Dirección del Hospital de Salto, depende directamente del Ministerio de Salud Pública, siendo responsable de la salud de todos los habitantes del departamento, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. «La Dirección Departamental de Salud depende directamente del Ministerio de Salud Pública, que se encarga de todo lo que es las políticas departamentales de salud y de la salud de todos los pobladores que habitan la ciudad de Salto, y no solamente la ciudad, sino todo el departamento».

El jerarca también destacó que la Dirección no solo se ocupa de cuestiones administrativas, sino que también realiza un trabajo fundamental en terreno, con fiscalizaciones en residenciales, inspecciones epidemiológicas y un seguimiento constante de alertas sanitarias

Salud Mental y Atención a la Infancia: Prioridades del Ministerio de Salud Pública

El Dr. Rodríguez también hizo hincapié en dos de los temas prioritarios en su gestión: la salud mental y la atención a la niñez y adolescencia. En relación a la salud mental explicó que no se trata únicamente de contar con psiquiatras en cada institución, » sino que la salud mental va más allá de lo que es el psiquiatra. Es el trabajo de psicología, centros sociales, el trabajo institucional», indicó el Dr. Rodríguez.

Salto enfrenta índices altos de enfermedades mentales, como la ansiedad, la depresión y los intentos de suicidio, una situación que se ve intensificada por factores sociales como el desempleo. Rodríguez destacó la necesidad de abordar estos problemas desde una perspectiva biopsicosocial, en la que se reconozcan las influencias sociales y emocionales que impactan en la salud mental de los ciudadanos. «Si tenemos una mejor salud mental, yo creo que vamos a tener una mejor convivencia social y como mejor convivencia social vamos a tener una mejor sociedad», afirmó, resaltando cómo la mejora de la salud mental beneficia a la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, el trabajo con la infancia y adolescencia sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la gestión sanitaria. Rodríguez señaló que un adecuado desarrollo neurocognitivo durante los primeros años de vida es crucial para el futuro de la sociedad. «Hay que proteger el neurodesarrollo. Y bueno, hay que invertir en eso», aseguró. Invertir en la protección de la infancia y en la salud familiar es esencial para prevenir problemas futuros y garantizar un mejor bienestar para las generaciones venideras. Además, destacó que la Ley de Primera Infancia y Adolescencia apunta a una atención más integrada y menos burocrática, para que las familias no tengan que recurrir a diversas instituciones para acceder a los servicios necesarios.

La Desafiante Realidad de los Recursos Humanos en el Sistema de Salud

Uno de los puntos más sensibles que mencionó el Dr. Rodríguez fue la falta de recursos humanos en los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales del departamento. Salto enfrenta una grave escasez de médicos y especialistas, lo que obliga a muchos centros de salud rurales a funcionar principalmente con personal de enfermería. A pesar de esta carencia, el director destacó el compromiso y la dedicación del personal, cuya labor diaria es esencial para garantizar la cobertura sanitaria en todo el departamento. «Hoy es una realidad en el departamento que la mayoría de los centros poblados del departamento están atendidos por enfermería, por enfermeras y enfermeros. Y que, de alguna manera, eso también hay que hacer un reconocimiento especial a ellos», señaló Rodríguez, reconociendo el esfuerzo del personal sanitario.

Subrayó la importancia de la cooperación público-privada para optimizar los recursos disponibles y evitar gastos innecesarios. «Es un trabajo institucional y en conjunto. Más allá del recurso humano, si no hay plata, si no hay dinero, si no hay apoyo económico, es muy difícil que las instituciones o el sistema de salud se abran», expresó, subrayando la importancia del apoyo financiero y el trabajo coordinado entre todos los actores involucrados.

Desafíos y Compromiso con la Comunidad

El Dr. Luis Rodríguez terminó la entrevista reafirmando su compromiso con la salud de la población de Salto. Reconoció las dificultades que enfrenta el departamento, pero también expresó su convicción de que, con trabajo en equipo y una gestión orientada a la mejora continua, se pueden superar los obstáculos y ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes del departamento. «Todo lo que voy a poner a hacer ganas es dar todo lo mejor con capacidad de escucha.

En su gestión, la integración de la salud pública con otros sectores, como la educación y el trabajo social, será clave para lograr una cobertura completa y efectiva que beneficie a todos los ciudadanos del departamento.