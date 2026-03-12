59 SEMANA DE LA CERVEZA PAYSANDÚ

Diario el pueblo en exclusiva en el lanzamiento de la 59na. Semana de la cerveza de paysandu

La Semana de la Cerveza de Paysandú llega a su 59ª edición y toda la región se prepara para disfrutar de la fiesta más grande. Ha sido un largo camino de constante crecimiento que comenzó en el año 1966, cuando a partir de la iniciativa de un trabajador de la cervecería Norteña, emblema del Paysandú industrial de aquellos años, se llevó a cabo la primera edición en la Plaza Constitución, enclave neurálgico de la ciudad que evoca un pasado de heroísmo y que hoy luce completamente renovado.

Desde aquel entonces la fiesta ha ido creciendo y renovándose, insertándose definitivamente en la agenda turística nacional y regional. Miles de turistas llegan año tras año a la ciudad “Heroica” para recorrer y disfrutar de un predio ferial de más de cuatro hectáreas donde se concentra la feria artesanal más grande de la región, además de diferentes áreas de entretenimiento para toda la familia, variada gastronomía, shows en vivo, exposiciones y patios cerveceros que ofrecen variedad y calidad para todos los gustos.

- espacio publicitario -

Los espectáculos artísticos de nivel internacional se concentran noche tras noche en el emblemático Anfiteatro del Río Uruguay, inaugurado en 1995, por cuyo escenario han desfilado artistas de la talla de Christian Castro, José Luis Rodríguez, Luciano Pereyra, Alejandro Lerner, Divididos, No Te Va Gustar, La Vela Puerca y Rubén Rada entre muchos otros.

En una ciudad donde conviven el patrimonio histórico y un fuerte proceso de modernización y crecimiento urbanístico, la fiesta se vive en todos los rincones, con acontecimientos deportivos como la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay y la tradicional regata “Meseta de Artigas-Paysandú”, además de eventos tradicionales como la Búsqueda del Tesoro y la Carrera de Mozos.

Una fiesta con mucha historia que sigue creciendo y batiendo todos los récords de presencia de público, con 200.000 personas disfrutando de todas las actividades del predio ferial.

En esta 59ª edición la grilla del Anfiteatro incluye a Ciro y Los Persas, Paulo Londra, Cazzu, Cruzando el Charco, Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo, Lucas Sugo, Catherine Vergnes y Chacho Ramos, entre otros.

La Semana de la Cerveza de Paysandú sigue siendo una cita ineludible en Semana de Turismo, en una ciudad que año tras año abre sus puertas y su corazón a toda la región, con nueve noches inolvidables, con la cerveza y la hospitalidad de los sanduceros como sello característico.

Está todo dispuesto. Del 28 de marzo al 5 de abril ¡Pinta Semana! ¡Están todos invitados!

¡Los esperamos!

#PintaSemana

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n2b0