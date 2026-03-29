50 años de ROCKY y el arte de la nariz rota

A 50 años de Rocky, una mirada crítica y emocional sobre su impacto en el cine y la cultura, destacando cómo una historia imperfecta logró convertirse en un símbolo universal de superación.

Cuando entré a estudiar actuación, tuve un compañero que, al pedirle el profesor que se presentara por primera vez y expresara sus expectativas en la Escuela de Actuación, dijo algo que nos dejó callados: “Quiero ser actor y triunfar en Hollywood”. Algunos nos aguantamos una risita burlona y entonces se creó un momento embarazoso, hasta que el profesor de actuación dijo… “muy bien” e hizo la misma pregunta a la siguiente compañera.

En el fondo, algunos de los que estábamos ahí, también nos hubiera gustado declarar algo parecido pero nos faltaba algo que al compañero le sobraba. Sí, eso que están pensando.

- espacio publicitario -

El recuerdo me llegó porque este año se cumplen 50 años de Rocky, esa película de boxeadores que revolucionó el cine deportivo, el cine aspiracional y sacudió las entrañas de Hollywood y permitió, que un don nadie Silvester Stallone, se convirtiera en la leyenda que es hoy. Cuesta trabajo sacarme de la cabeza esa imagen de él, llevando su guion de la película para todos lados, con la intención de conseguir la plata para filmarla pero poniendo la condición de que él debía ser el protagonista. Varios productores se deben haber reído de las pretensiones de ese actor con apellido italiano, como nosotros nos reímos de aquel compañero de clase. El fácil estado de la subestimación.

Mi padre tuvo una época en la que fue apoderado de boxeo. Manejaba la carrera de boxeador de mi primo que peleaba en categoría pluma. Esa circunstancia me permitió siendo niño, visitar los gimnasios donde se entrenaban algunas de las figuras del momento y conocer a los que se esforzaban para llegar a una pelea de campeonato, entre ellos mi primo. Esas imágenes eran idénticas en la película de Rocky. El gimnasio lleno de gente humilde en calzoncillos cortos, con un olor a sudor y humedad que te mareaba. Los lockers se caían de viejos y había mirones de todo tipo que luego entendí que era gente que se ganaba propinas, haciendo algún mandado para los púgiles. Era un ambiente under muy rudo pero sumamente atractivo visualmente. Esa debe ser la razón por la que cuando vi Rocky por primera vez, salí dando golpes imaginarios a todo lo que se me atravesaba. Mi experiencia era tan vívida que yo reconocía como propios, los espacios que mostraba la película. No puedo decir que Rocky marcó mi vida creativa pero sí, comprobé con ella, el poder motivacional del cine. Rocky contaba un pedazo de mi vida familiar.

Cuando crecí y volví a ver la película con ojos más avispados, descubrí un montón de falencias que mi yo pre adolescente no había captado. Silvester Stallone era malísimo como actor, la novia también estaba un poco exagerada y algunas cosas de los entrenamientos eran inverosímiles y ni hablar de la premisa principal de la película, donde a Semental Italiano se le presenta la oportunidad maravillosa, de pelear por el campeonato de peso pesado sin estar mínimamente ranqueado, algo francamente irrisorio.

Más tarde, cuando aprendí cosillas audiovisuales, seguí descubriendo más cosas. La película tenía errores de continuidad, de guion, de coreografía boxística y un montón de fallas de edición. Entonces me hice la pregunta. ¿Por qué Rocky había escalado al punto de convertirse en un sumun cinematográfico y un clásico deportivo, al punto que ahora en 2026, veremos aparecer homenajes, nuevas películas y un montón de actos para celebrar los 50 años de la irrupción de Rocky?

Aprovechando que mis alumnos me pidieron verla, tuve la oportunidad de volverla a revisar y ahí comprobé cosas que seguramente muchos de los que están leyendo avalaran. La película no solo cuenta la historia de un boxeador mediocre que tiene una oportunidad de oro para pasar de ser nada a ser alguien, en una clara rampa aspiracional. Eso conecta con el público como una patada en la frente. Todos quisiéramos para nuestra vida lo mismo. Además, es difícil disociar la vida real de Silvester Stallone que pasó, con esta película, de ser nadie a una estrella de cine de la noche a la mañana. El gran sueño americano. La parte social de la trama es fundamental. La película se ambienta en un contexto social deprimido y sin esperanza, en donde la figura del boxeador se convierte es una especie de salvador o Mesías que puede sacarnos de la ignominia y a la vez dignificar y justificar nuestra triste existencia. Luego están los valores del personaje que son envidiables. Hace fechorías pero ayuda a los demás, como Robin Hood, ama de verdad a la mujer y la defiende, es valiente frente al peligro y aún con la nariz rota, está dispuesto a sacrificarse por su ideal. Y qué me dicen de esa pegadiza banda sonora que se ha convertido en un himno de la resistencia y la lucha y que muchos entrenadores de fútbol, seguro la seguirán utilizando en el próximo mundial para motivar a su selección.

Después de todo esto, como no querer a Rocky y a Silvester Stallone, que importa si la película hace agua en los rubros técnicos. Mientras siga siendo la película y la saga que nos motive a pelear y seguir adelante pese a todo, lo demás da lo mismo. Sean bienvenidos a los 50 años de Rocky y a la celebración del “sí se puede¨ del cine.

Mientras me emociono un poco al escribir, debo cerrar la historia diciendo que mi primo y mi padre se retiraron del boxeo debido a las corruptelas y mafias que hay el deporte y que aquel compañero que quería triunfar en Hollywood, ahora es DJ de fiestas techno espirituales. Ser Rocky no es pa cualquiera.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jymb