5 de Marzo, día mundial de la eficiencia energética

El MIEM presentará el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025–2035 y lanzará el Premio Nacional de Eficiencia Energética 2026 en la Torre Ejecutiva.

Uruguay presenta el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025–2035

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el gobierno uruguayo presentará el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025–2035 y lanzará la edición 2026 del Premio Nacional de Eficiencia Energética, en una actividad que se realizará el jueves 5 de marzo a las 11:00 horas en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva.

La jornada es organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y contará con la participación de varias autoridades del Poder Ejecutivo. Entre ellas estarán la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

El cierre de la actividad estará a cargo de la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli.

Un plan para la próxima década

Durante el evento se presentará el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025–2035, documento que definirá las líneas estratégicas del país para promover un uso más responsable y eficiente de la energía en los próximos diez años.

El plan —que se encuentra próximo a aprobarse por decreto— es impulsado por el MIEM y cuenta con la participación de diversos organismos del Estado. Entre ellos se encuentran los ministerios de Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Transporte y Obras Públicas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Vivienda y Ordenamiento Territorial; Ambiente, además de Presidencia de la República.

Entre sus principales objetivos se destacan:

Consolidar la eficiencia energética como un pilar del desarrollo productivo y la competitividad del país .

. Establecer metas y herramientas para sectores como el residencial, la movilidad, la industria, el comercio y los servicios, así como el sector público y el sector primario.

para sectores como el residencial, la movilidad, la industria, el comercio y los servicios, así como el sector público y el sector primario. Fortalecer la innovación, el acceso al financiamiento y la formación de capacidades técnicas .

. Institucionalizar el Consejo Nacional de Eficiencia Energética como espacio de coordinación interministerial y seguimiento de las políticas del área.

Premio Nacional de Eficiencia Energética 2026

En la misma instancia se realizará el lanzamiento del Premio Nacional de Eficiencia Energética 2026, una iniciativa que desde el año 2009 reconoce a organizaciones públicas y privadas, empresas y centros educativos que desarrollan acciones concretas para mejorar el uso de la energía.

El galardón busca incentivar la adopción de buenas prácticas, la innovación tecnológica y la obtención de resultados medibles en materia de eficiencia energética. Además, promueve la incorporación de la perspectiva de género en la gestión energética, un aspecto que en los últimos años ha ganado relevancia dentro de las políticas públicas del sector.

La actividad se enmarca en la conmemoración internacional del Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha destinada a reflexionar sobre la importancia de optimizar el consumo energético y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

