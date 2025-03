4ª fecha de la Liguilla de la LUB postergada tras denuncia contra Peñarol

- espacio publicitario -

La 4ª fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que estaba fijada para ayer domingo 23 de marzo, fue postergada debido a una denuncia de los árbitros contra la parcialidad de Peñarol por su accionar en el partido ante Aguada.

Los hinchas aurinegros invadieron el pulmón de seguridad y lanzaron objetos hacia el sector de Aguada. El jugador aguatero Agustín Zuvich fue acusado de provocar a los parciales aurinegros.

Aguada tiene tiempo hasta hoy lunes para presentar su defensa y evitar ser sancionado. La etapa fue aplazada porque no se puede jugar con un fallo pendiente.

La 4ª fecha podría jugarse este martes 25 de marzo, algo que será definido en breve por la organización de la LUB, lo que implicaría que la última fecha, prevista inicialmente para el miércoles, cambiaría su fecha.

Posiciones Liguilla

Equipo Puntos PG-PP Nacional 47 25-22 Aguada 43 * 20-5 Malvín 41 16-9 Peñarol 39 ** 18-7 Defensor Sporting 37 12-13 Cordón 36 11-14

Nota:

Quita de dos puntos

** Quita de cuatro puntos

Fechas que Restan

Fecha 4

Peñarol vs Malvín

Nacional vs Defensor Sporting

Aguada vs Cordón

Fecha 5

Nacional vs Malvín

Aguada vs Defensor Sporting

Peñarol vs Cordón