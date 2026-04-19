Mercado firme y dinámica sostenida

El mercado ganadero continúa mostrando una firmeza sostenida y una dinámica comercial intensa, tras un nuevo remate de Pantalla Uruguay que dejó como saldo una colocación prácticamente total y valores destacados en varias categorías.

Carlos Martín Correa, director de Correa & San Román, destacó la conformidad general con el desarrollo de la actividad, subrayando que el volumen ofertado, propio de la zafra de terneros, fue absorbido sin dificultades por una demanda activa.

“Es lo que se vende en esta época. Hay más volumen porque hay más producción, mejores porcentajes de preñez y más terneros, pero eso no afecta: la demanda está y absorbe todo”, señaló.

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En ese sentido, remarcó que el buen momento del sector responde a un productor cada vez más eficiente, que aprovecha herramientas financieras y productivas, generando una mayor rotación en los negocios de cría e invernada.

Select: calidad que se paga

La primera jornada, con el clásico remate Select, volvió a marcar referencias altas, con lotes destacados que obtuvieron premios importantes.

“Son jornadas excepcionales, con ganados muy seleccionados que encuentran su premio en el precio”, afirmó.

Además, insistió en la importancia de mirar el negocio en términos de kilos producidos:

“Hoy los ganados tienen más peso. Capaz el precio por kilo no impacta tanto, pero al bulto son negocios muy buenos”.

Segunda jornada con demanda firme

El segundo día mantuvo la tónica, con una demanda presente y colocación prácticamente total.

“Vendimos el 100% de la oferta de la firma y prácticamente ventas totales del consorcio, con muy buenos resultados. Hubo categorías donde tal vez faltó algún centavo, pero los kilos hacen la diferencia y terminan cerrando negocios muy buenos”, explicó.

También destacó la calidad de los ganados del norte, impulsados por buenas condiciones forrajeras y altos niveles productivos.

Fuerte señal: la hembra acompaña al macho

Uno de los puntos más relevantes del mercado actual es la firmeza en los valores de las hembras, que se posicionan muy cerca de los machos.

Lejos de ser solo un premio al criador, Correa lo definió como una señal clara de negocio:

“Más que un premio, es un buen negocio. La vaquillona tiene mucha demanda y eso tracciona toda la cría hacia adelante”.

Mercado del gordo vuelve a afirmarse

En paralelo, el mercado del ganado gordo mostró una recuperación en los valores, luego de intentos de ajuste a la baja por parte de la industria.

Hoy las referencias vuelven a niveles más firmes: los novillos se ubican en torno a US$ 5,30 y las vacas cerca de US$ 5,00.

“Con los valores que proponía la industria no aparecía la oferta. Bajó la faena y eso obligó a corregir. Hoy tenemos entradas cortas y precios nuevamente al alza”, indicó.

Lana: estabilidad y nichos firmes

En el mercado lanero, la operativa es menor por escasez de oferta, aunque con valores estabilizados.

Se destaca particularmente la demanda por lanas cruzas y Corriedale, donde la falta de volumen impulsa negocios incluso por encima de referencias internacionales.

“Venimos de un 2025 bueno y un 2026 mejor. Los resultados acompañan y eso sostiene toda la dinámica del negocio”, concluyó.

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