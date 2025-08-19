back to top
Salto
martes, agosto 19, 2025
Se viene el segundo ascenso a la «A». 19.15′ DEL SÁBADO: ALMAGRO O SALADERO

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Diario EL PUEBLO digital
Martes a la noche en la divisional «B», definiciones para el último partido de la temporada. Almagro y Saladero fue pactado para el sábado próximo a las 19.15′ en el Parque Dickinson. Uno de los dos para ascender a la divisional «A».

En caso de empate al cabo de los 90′, se jugará un tiempo suplementario de 30′. De persistir la igualdad, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Los trofeos en exposición, son los que estarán en juego. Hoy se revela la terna de jueces. Ya escaló Parque Solari, al ser ganador del Acumulado. Una casilla está pendiente. Y hay que llenarla.

