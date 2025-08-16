- espacio publicitario -

🔝 Paso del Bote y Albión; un topetazo en la punta

La primera fecha que pasó, en la primera rueda de la Divisional «C» y como consecuencia de los resultados que se generaron, Florida, Albion, Huracán, Paso del Bote y San Eugenio saltaron a la punta con 3 unidades, mientras Club de Pesca y Santa Rosa registran un punto; Barcelona, Lazareto, Quinta Avenida-Treinta y Tres, Rodó y Tigre sin acumulación de puntos.

Los seis partidos que se juegan y uno de ellos, para recalcar gravitación especial, desde el momento que se impusieron en la fecha de arranque: Paso del Bote y Albion. Por lo tanto, dos de los cinco que lideran.

Habrá que aguardar en qué medida ratifican propiedades los tres restantes que vencieron: Florida, Huracán y San Eugenio, mientras que la reacción debe ser impulsora para los cinco equipos que perdieron: Barcelona, Lazareto, Quinta-33, Rodó y Tigre.

La primera rueda, todos contra todos. Será una manera de ir pautando chances de futuro. La «C», como siempre, otorga dos ascensos a la Divisional «B». El objetivo es ineludible.

🏟️ Cuando salen para jugar…

Sábado 16 de agosto – Segunda fecha – Campeonato Salteño de la Divisional «C»

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN

13:45 hrs. Qta. Avda. 33 – Barcelona . Árbitros: Gustavo Barboza , Mauricio Revuelta , Didier Cuello .

. Árbitros: , , . 16:00 hrs. Tigre – S. Eugenio. Árbitros: Mauricio Revuelta, Gustavo Barboza, Didier Cuello.

Parciales de Qta. Avda. 33 y Tigre ingresan al sector oeste, de Barcelona y S. Eugenio al este.

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

13:45 hrs. S. Rosa – Huracán . Árbitros: Mauro Melo , Alexander Moreno , Gimena Rodríguez .

. Árbitros: , , . 16:00 hrs. P. del Bote – Albion. Árbitros: Alexander Moreno, Mauro Melo, Gimena Rodríguez.

Parciales de Huracán y Albion ingresan al sector este (principal), de S. Rosa y P. del Bote al sector oeste.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

13:45 hrs. C. de Pesca – Rodó . Árbitros: Danilo Urrutti , Matías Fagúndez , José Carballo .

. Árbitros: , , . 16:00 hrs. Lazareto – Florida. Árbitros: Matías Fagúndez, Danilo Urrutti, José Carballo.

Parciales de C. de Pesca y Lazareto ingresan al sector norte, de Rodó y Florida al sector sur.

👦 En la «B» del Consejo Único Juvenil – La gurisada promete

En el Consejo Único Juvenil, Sub 15 y Sub 18, a nivel de la Divisional «B», será la cuarta fecha de la segunda rueda.

Hoy sábado con los partidos que irán complementando, desde el momento que en la víspera se producía el juego entre Saladero y Sud América.

Hoy sábado, la cartelera se amplía, como para agendarla desde EL PUEBLO.

PARTIDO A PARTIDO

Sábado 16 de agosto

Campo de juego: CERRO 12:30 hrs. Cerro – Parque Solari . Sub 15. Árbitros: César Loetti , Pablo Almirón , Stephanie Cardozo . 14:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Pablo Almirón , César Loetti , Stephanie Cardozo .

Campo de juego: FÉNIX 13:30 hrs. Fénix – El Tanque . Sub 15. Árbitros: José de los Santos , Jhon Asencio , Andreina Amaro . 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Jhon Asencio , José de los Santos , Andreina Amaro .

Campo de juego: PARQUE NICOLA FIRPO 13:30 hrs. Santa Rosa – Hindú . Sub 15. Árbitros: Jonathan Lemes , Jonathan Guglielmone , Luciana Pereira . 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Jonathan Guglielmone , Jonathan Lemes , Luciana Pereira .



Domingo 17 de agosto

Campo de juego: PEÑAROL 14:00 hrs. Peñarol – Deportivo Artigas . Sub 15. Árbitros: José Ramallo , Pablo Sena , Andreina Amaro . 16:00 hrs. Sub 18. Árbitros: Pablo Sena , José Ramallo , Andreina Amaro .



📊 ¡Los 47 partidos y los 94 equipos!

Que el fútbol que impulsa la Liga Salteña, es un fenómeno en sí mismo, de eso no caben dudas, sobre todo por la acumulación de partidos que surgen en fines de semana como este que llega.

Hay que tener en cuenta que las tres divisionales tienen actividad pactada: la «A», la «B» y la «C». La confluencia de partidos entre sábado y domingo, pero además todo lo que supone el Consejo Único Juvenil.

La suma de todos implica que sean 47 partidos en total, con 94 equipos en escena. Un número próximo a los 1.692 jugadores serán parte de la acción. En este caso, lo que propone la Liga Salteña de Fútbol.

Pero además, si de fútbol se trata, habría que tener en cuenta a las restantes Ligas que afrontan partidos entre sábado y domingo.

Por lo tanto: ¿cuántos más? ¿Cuántos jugadores más? ¿Cuántos equipos más?

La Liga Salteña, como eje del fútbol. Pero claramente: no es la única.