30 preguntas a los coordinadores y directores de cultura de los últimos 30 años

Hablar mal del gobierno anterior es fácil, lo difícil es ser mejor. La Coalición Republicana inaugura un período histórico con la obligación de diferenciarse de sus antecesores para mejor… Pero ¿lo conseguirán? ¡En este artículo te lo cuento todo!

Desde 1995, el siglo pasado, me he reunido, no digo con todos, pero sí con la mayoría de los directores y coordinadores de cultura de Salto. Puedo afirmar que nos referimos a un grupo de personas muy diverso, pero que básicamente mantienen, en todos los casos, una cosa en común: ninguno nunca tiene un proyecto para generar empleo para artistas.

Es por eso —y como aporte a un nuevo período que se inicia—, que quería dejar un consejo: si quieren diferenciarse les recomiendo innovar haciendo algo que, para todos los demás sectores es obvio, pero para los artistas es negado:

SALARIO JUSTO. ESO ES LO QUE SE ESPERA DE USTEDES, QUE GENEREN SALARIO JUSTO Y EMPLEO DE CALIDAD PARA LA CATEGORÍA.

Después no digan que no se los dije.

Las 30 preguntas

1 – ¿Por qué tienen tan poca inteligencia emocional y son tan susceptibles cuando reciben una crítica?

2 – ¿Por qué a nosotros, los artistas, se nos exige más madurez que a los jerarcas, siendo que somos nosotros los que padecemos la precarización laboral del ARTE?

3 – ¿Por qué, si ellos son los servidores, nos tratan como si fueran los dueños y nosotros sus empleados?

4 – ¿Por qué tenemos que respirar hondo y tragar saliva mientras ellos pueden levantar la voz y cortar el teléfono?

5 – ¿Por qué no nos reconocen como sujetos sociales que tienen derechos y necesidades igual que cualquier otro trabajador?

6 – ¿Por qué casi nunca pronuncian la palabra ARTE ni hablan de producir ARTE?

7 – ¿Por qué hablan de ARTE y Cultura como si fueran sinónimos, si significan cosas diferentes y representan dimensiones distintas?

8 – ¿Por qué no están capacitados para tratar con artistas?

9 – ¿Por qué nunca tienen un proyecto de gobierno escrito que puedan mandar por email y siempre nos dicen mándenme el proyecto por email?

10 – ¿Por qué nos tratan como si nos estuvieran haciendo un favor cuando son contratados para ese trabajo, reciben sueldo y el ARTE es para el beneficio de toda la sociedad?

11 – ¿Por qué creen que la obligación de garantizar la producción de ARTE independiente es de los artistas y no del poder público?

12 – ¿Por qué no conocen la legislación sobre ARTE y Cultura?

13 – ¿Por qué tratan al ARTE como si no fuera ni urgente, ni importante?

14 – Nunca hablan del ARTE y la Cultura como derechos para los ciudadanos y siempre hablan de usarlos para atraer turistas: ¿Los turistas son más importantes que los ciudadanos?

15 – ¿Por qué antes de decirnos “buenos días” nos dicen “mirá que plata no hay”?

16 – ¿Por qué “mirá que plata no hay” es la única política cultural que se mantiene estable gobierno tras gobierno?

17 – ¿Por qué nadie habla de generar empleo y salario digno para los artistas, por qué ese tema nunca está en la discusión?

18 – ¿Por qué seguimos siendo los únicos que trabajamos gratis en eventos donde todos los demás cobran?

19 – ¿Por qué quienes no le entregan la vida al carnaval ganan con el carnaval y los que le entregan la vida pierden?

20 – ¿Por qué en una ciudad de casi 125.000 habitantes se sigue actuando como si hubiera apenas una centena de artistas?

21 – ¿Por qué no hay un dato oficial de cuántos artistas hay en Salto?

22 – ¿Por qué se sigue convocando “para escucharnos”, pero sin escucharnos, simplemente dejándonos hablar para esconder que ustedes no tienen nada para decir?

23 – ¿Por qué no se trata a la producción de ARTE como una riqueza que debe ser gestionada, en vez de un incendio que tiene que ser apagado?

24 – ¿Por qué se sigue confundiendo política cultural con programación de eventos?

26 – ¿Por qué sigue sin existir una política pública clara para producir ARTE independiente?

27 – ¿Por qué actúan como si no hubiese un marco legal que obliga al poder público a garantizar producción y acceso al ARTE y la Cultura?

28 – ¿Por qué se espera que lo hagamos todo por pasión y sin salario y hablar de dinero es un tabú?

29 – ¿Por qué nos culpan a nosotros si la responsabilidad es de ustedes?

30 – ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos haciendo las mismas preguntas?

¿Cuál será la pregunta número 31? En breve lo sabremos, no se pierdan el próximo capítulo de esta apasionante historia llamada realidad.