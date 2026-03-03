246 ex funcionarios cesados por Albisu iniciarán juicios contra la Intendencia de Salto tras vencer plazos. Reclaman respeto al convenio colectivo.





246 cesados por Albisu iniciarán procesos legales en contra de la administración

Los cesados de la Intendencia de Carlos Albisu disminuyeron debido a algunos pocos reingresos, hoy son 246. Cumplidos los plazos legales sin respuesta de la Intendencia de Salto, apuntan a llevar al ámbito judicial sus reclamos. Los mismos reciben apoyo desde el plenario departamental del PIT-CNT, no así directamente de ADEOMS.

En conferencia en la pasada mañana Marcela Da Col presidenta del plenario departamental del PIT-CNT expresó: “Nosotros como plenario necesitamos establecer una fuerte denuncia pública con respecto a la situación que están atravesando los trabajadores cesados por la Intendencia de Salto, estos compañeros llevan ya varios meses desempleados, venció el plazo en que la intendencia debía dar una respuesta con respecto a los reclamos que han planteado. Para nosotros como plenario es una honda preocupación la situación de desempleo que atraviesa el departamento, el hecho de que estos trabajadores quedarán fuera de su lugar de trabajo profundiza esta situación que repercute sin lugar a dudas en sus familias. En esta denuncia pública queremos dejar en claro que la Intendencia de Salto ha utilizado argumentos falaces con respecto a estos ceses, se dijo que se debían a una situación de apremio económico y hoy a la vista de todo Salto está de que ha habido ingreso de personas de particular confianza con salarios muy superiores a los ingresos de estos trabajadores. También podemos constatar que para pedir el préstamos que hoy día está endeudando al departamento por varios años, la intendencia dice que la situación financiera es estable, o sea que el argumento utilizado no era de recibo.

Si bien no tenemos certezas, pero nos generan dudas de estabilidad a largo plazo los reingresos por parte de la administración. Cuando se dijo por parte del intendente que se iba a contemplar la situación de humanidad de los trabajadores, se mintió. Ya que no se ha recibido el planteo de algunos trabajadores con documentación probatoria de atravesar dificultades de salud y de manutención de sus hijos. Estas cosas queremos decirlas fuerte y claro, estos compañeros cuentan con el apoyo del plenario no se va a agotar aquí nuestra lucha y perseverancia”.

El trabajador cesado Marcelo Di Paola agregó: “El 24 de septiembre del 2025, día en el que fuimos arbitraria e ilegalmente cesados, dado que habíamos generado una estabilidad a través de un convenio colectivo, desde ese entonces hasta hoy los trabajadores cesados hemos sido completamente desconocidos por la actual administración. Hoy se vencieron los plazos, han pasado los 150 días en los que la administración debería haber contestado nuestras reivindicaciones. A partir de hoy los trabajadores tenemos 90 días para empezar a hacer los juicios hacia la administración donde reclamamos la legitimidad del convenio colectivo. Más allá de las diferencias políticas, no dejamos de ser trabajadores, ciudadanos y salteños, generamos mano de obra a la comuna, y el dinero que se vuelca al mercado interno que genera más mano de obra”.

PREOCUPANTE

La situación de los 292 trabajadores cesados por la administración actual es desigual y en muchos casos se ha tornado preocupante dado que existen muchas situaciones particulares que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los trabajadores.

La ex funcionaria Patricia Barrios dijo: “Nosotros somos trabajadores cesados, jefes de familia, muchos compañeros que han tenido problemas de salud, e incluso algunos que han tenido intentos de autoeliminación. Ante la falta de pagos de deudas de recursos básicos como alquileres, luz o agua, hemos vivido situaciones muy complejas. No se trata de un mero expediente más sino que hablamos de una realidad muy dura para todos nosotros. Buscamos justicia, que se respeten nuestros derechos”.

FINANZAS

Daniela Custodio de la comisión de finanzas de los cesados comentó que se están realizando acciones recaudatorias para solventar los juicios de los ex empleados municipales que no los pueden pagar.

“Se han hecho ventas, rifas y demás actividades, que se han depositado en cuentas individuales de los cesados, con control estricto muy transparente. Nuestra idea es llegar a los juicios porque creemos que los convenios colectivos deben ser respetados. y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que la justicia diga si tenemos que volver a trabajar”.

Más allá de que ADEOMS ha acompañado en todo momento y pone al servicio de los trabajadores la defensa legal, no está participando activamente de la actividad reivindicativa de estos en una mesa de trabajo.

Los juicios apuntan a una reinserción laboral a través del reconocimiento del convenio colectivo reconocido como legal por el Ministerio de Trabajo.

