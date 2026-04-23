23 de abril: Más que papel y tinta, el día de nuestra memoria colectiva

Cada año, el mundo se detiene para rendir homenaje al libro y a quienes protegen la creación literaria. Pero, ¿por qué esta fecha se ha convertido en el símbolo global de la cultura?

El 23 de abril no es un día cualquiera en el calendario. Para el lector ocasional, es una excusa para visitar una librería; para el escritor, un reconocimiento a su esfuerzo; y para el pueblo, es la reafirmación de que el conocimiento es un derecho compartido. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, promulgado por la UNESCO en 1995, es una celebración que hunde sus raíces en la historia y la justicia creativa.

Una coincidencia (casi) exacta

La elección de esta fecha no fue azarosa. Se dice que un 23 de abril de 1616 se apagaron las luces de tres genios de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Aunque los historiadores modernos aclaran con matices —Cervantes fue enterrado ese día y Shakespeare murió bajo el calendario juliano—, la fuerza simbólica de la fecha permanece intacta. Es el día en que la humanidad decidió que el legado de las letras merecía un lugar de honor.

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La idea original nació mucho antes de la burocracia internacional. Fue en 1923, en Cataluña, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso un día para festejar el libro. La tradición se mezcló con la festividad de Sant Jordi (San Jorge), donde el intercambio de una rosa por un libro se convirtió en un gesto de afecto que hoy recorre ciudades enteras.

El Derecho de Autor: El escudo del creador

Junto a la celebración de la lectura, hoy recordamos el Derecho de Autor (Copyright). Este concepto, que a veces parece técnico, es en realidad el motor que permite que la cultura siga viva. Sin la protección legal de sus obras, los autores no podrían vivir de su talento, y nuestras bibliotecas se quedarían vacías de nuevas ideas. Respetar el derecho de autor es, en última instancia, asegurar que el pensamiento humano siga siendo libre y valorado.

Un puente entre generaciones

En la actualidad, el libro enfrenta el reto de la era digital. Sin embargo, como bien señala la UNESCO, el libro sigue siendo «el elemento más poderoso de difusión del conocimiento». Ya sea en el papel amarillento de una biblioteca de barrio o en la luz de una pantalla, la lectura nos permite viajar sin movernos, entender al que es diferente y, sobre todo, no sentirnos solos.

Hoy, las plazas se llenan de ferias y las escuelas de cuentos. Es la oportunidad perfecta para que el pueblo recupere ese hábito transformador. Porque un pueblo que lee es un pueblo que imagina, y un pueblo que imagina es dueño de su propio destino.

Y usted, ¿qué libro abrirá hoy?

Datos clave del día:

1995: Año en que la UNESCO oficializó la fecha a nivel mundial.

Año en que la UNESCO oficializó la fecha a nivel mundial. Capital Mundial del Libro: Cada año, una ciudad diferente es elegida para liderar las celebraciones (en 2026, la atención se centra en fomentar el acceso universal).

Cada año, una ciudad diferente es elegida para liderar las celebraciones (en 2026, la atención se centra en fomentar el acceso universal). Tradición: En muchos lugares, regalar un libro es hoy el símbolo más alto de amistad y respeto.

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