200 años de las Leyes de la Florida: el CERP del Litoral revive la gesta independentista

Un cuadro viviente recreó los hitos de la Cruzada Libertadora y la Declaratoria de 1825

Alumnos del CERP del Litoral, bajo la coordinación de la Sala de Profesores de Historia y con la idea de la docente Soraya Machado, presentaron un cuadro viviente en conmemoración de los 200 años de las Leyes de la Florida. La representación se inspiró en un óleo del pintor uruguayo Eduardo Amézaga y evocó los momentos clave de la Cruzada Libertadora, la instalación del Gobierno Provisorio en la Villa de la Florida y la aprobación de las tres leyes fundamentales del 25 de agosto de 1825.

De Ayacucho a la Cruzada Libertadora

Tras la victoria patriota en Ayacucho, en diciembre de 1824, un grupo de orientales se reunió en Buenos Aires, en la casa de comercio de Luis Ceferino de la Torre. Allí, Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Pablo Zufriategui, Simón del Pino y Manuel Meléndez, entre otros, juraron dar la vida por la libertad de la Provincia Oriental, entonces bajo dominio del Imperio del Brasil.

El 19 de abril de 1825, desembarcaron en la playa de la Agraciada, iniciando la Cruzada Libertadora bajo la bandera artiguista con el lema “Libertad o Muerte”. En pocos meses, los Treinta y Tres Orientales lograron reunir a un millar de hombres, tomar Cerrito y convocar en la Villa de la Florida a los diputados de los cabildos de campaña.

El Gobierno Provisorio y la Sala de Representantes

El Gobierno Provisorio se instaló el 14 de junio de 1825 en Florida y el 20 de agosto se constituyó la Sala de Representantes, presidida por Juan Francisco Larrobla. Integrada por representantes de diversos pueblos, la asamblea sesionó hasta julio de 1826 y marcó el inicio de una organización política propia.

Las tres leyes fundamentales

El 25 de agosto de 1825 la Sala aprobó tres leyes decisivas:

Ley de Independencia : declaró nulos los actos impuestos por Portugal y Brasil y proclamó la soberanía de la Provincia Oriental.

: declaró nulos los actos impuestos por Portugal y Brasil y proclamó la soberanía de la Provincia Oriental. Ley de Unión : estableció la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata.

: estableció la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ley de Pabellón: fijó la bandera tricolor de franjas celeste, blanca y punzó.

En los meses siguientes, los orientales consolidaron su victoria en Rincón y Sarandí, enfrentando al Imperio del Brasil, que declaró la guerra poco después, desatando una contienda regional por el control del Río de la Plata.

Un homenaje a dos siglos de independencia

El cuadro viviente contó con la participación de alumnos de todos los cursos de historia, con el apoyo de docentes de Comunicación Visual bajo la coordinación del profesor Santiago Pablo. La puesta en escena, parte de las celebraciones por el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, se erigió como un homenaje a la memoria de la gesta que cimentó la identidad nacional.