2.450 aficionados pagaron entrada; para elpresidente, «el factor gente no es uno más»

La cifra de 2.450 entradas vendidas en el Estadio Ernesto Dickinson no es solo un número frío en una planilla de recaudación; es el termómetro de una pasión que, lejos de enfriarse, ha recobrado una vigencia histórica. La suma fue revelada en la víspera. Y no es una suma menor.

Comparar las 2.450 entradas con jornadas de campeonatos locales —donde un promedio «buen» ronda los 1.000 a 1.200 boletos— sitúa a esta final en una galería de privilegio.

Superar la barrera de las 2.000 entradas vendidas en el fútbol del interior hoy es un hito, considerando la competencia de la televisión y el cambio en los hábitos de consumo deportivo. Esta cifra evoca las «épocas de oro» de la Confederación.

EL «FACTOR GENTE»

La valoración de los neutrales hacia el público no es casual. La decisión de Luis Arreseigor y su equipo de implementar ventas anticipadas a precios bonificados ($250) y establecer una zona de exclusión alrededor del estadio, transformó un partido de fútbol en un evento de ciudad.

Cuando Arreseigor afirma que «el factor-gente no es un factor más», se refiere a que el apoyo desde las gradas actuó como el «jugador número 12» que blindó al equipo en los minutos finales, especialmente tras el gol de Agustín «Pato» Custodio que terminó sellando el título.

El pulmón financiero para fases que vienen

La recaudación estimada de la final (superando los $650.000 uruguayos si promediamos anticipadas y boletería) llega en el momento justo. Para la Liga Salteña, este superávit permite encarar la etapa de definiciones que vienen, con un respaldo que otros sectores no tienen.

En la Fase Nacional, los traslados se vuelven una carga pesada. Si bien la OFI aporta una partida por kilometraje (aproximadamente $40 por km para Mayores), los costos reales de una delegación de 30 personas (transporte, alimentación en ruta y posibles alojamientos) suelen duplicar ese subsidio. Una sola salida hacia el Sur o el Este del país puede representar un gasto operativo que hoy, gracias a la final del domingo, Salto ya tiene cubierto de antemano.

Un Dickinson lleno permite a los Neutrales cumplir con los compromisos de viáticos y premios por objetivos sin asfixiar las arcas de la Liga. Como bien dice Arreseigor, el «factor-gente» se traduce en tranquilidad institucional. Al decir de un delegado, «cuando el jugador sabe que la logística está paga y que hay respaldo, el foco se mantiene 100% en lo deportivo. Siempre ha sido así»Al final, ¿a quéhora lo juegan? En la noche, las dudas asolaron. Por lo menos a nivel de la Liga Salteña. ¿Qué horario definitivamente para el partido entre Zona Oeste y Salto, jugando por el partido de ida en los Cuartos de Finales?. En la tarde el anuncio pareció oficial: 19.45′. Finalmente en la noche desde algunos ámbitos se apuntó a que el horario que regía en un principio, las 22 horas, no sería modificado. Nada más fiable que aguardar la información oficial que surja del propio organismo rector del fútbol del Interior. Son dos horas de diferencia, entre un horario manejado en principio y el restante. A su vez en la jornada de mañana estará pronunciándose el Consejo Técnico, respecto a las ternas que controlarán los cuatro partidos en Cuartos de Finales, tanto en categoría Sub 18 como en mayores.

La bestialización

Luego del informe del árbitro, se confirmó que hubo ¡23 EXPULSADOS! en el Clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro luego de la pelea, Fueron expulsados TODOS los titulares y suplentes de ambos equipos, convirtiéndose en el partido con MÁS ROJAS en toda la HISTORIA del fútbol brasileño. La pregunta es, ¿ahora quiénes jugarán el próximo partido? De lo que no hay dudas: lo protagonizado por los jugadores de ambos equipos, ingresa en la penosa galería de los incidentes más bochornosos. La violencia en su más elocuente expresión. «Jugadores de fútbol transformados en bestias», al decir de quienes sintetizan lo ocurrido en el partido disputado en suelo brasileño. Cabe preguntarse qué sanciones para quienes ejecutaron el condenable capítulo. suponiendose que la propia Justicia del país norteño actuará de oficio.

