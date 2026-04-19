19 de abril: la patria también empezó en el litoral

El 19 de abril resignifica el origen del país desde el litoral y plantea una mirada crítica sobre el centralismo, destacando la necesidad de actuar ante los problemas del interior.

Diputado Partido Colorado

2025-2030

Durante años nos acostumbramos a escuchar la historia nacional como si todo lo importante hubiera pasado lejos del norte. Como si el país se hubiera hecho siempre desde Montevideo, mientras el interior miraba desde afuera.

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Pero el 19 de abril viene a desmentir un poco ese relato.

Porque la Playa de la Agraciada no está en un rincón abstracto del mapa ni en una patria puramente simbólica. Está en el litoral. Está de este lado del país. Está en una geografía que, para los salteños, no resulta ajena ni remota.

Y eso cambia la perspectiva.

Cambia porque obliga a recordar que uno de los episodios decisivos de la historia uruguaya no empezó en un centro político consolidado, ni en salones, ni en despachos. Empezó en una costa abierta, en una tierra disputada, en una situación incierta y sin garantías.

Aquel desembarco del 19 de abril de 1825 no fue una escena cómoda. No fue una ceremonia ordenada para el recuerdo. Fue una acción arriesgada. Un grupo pequeño, con más decisión que certezas, resolvió avanzar cuando el panorama estaba lejos de ser favorable.

Ahí está, quizás, la parte más actual de esa fecha.

Porque el 19 de abril no habla solamente de heroísmo. Habla también de actitud. Habla de lo que ocurre cuando alguien entiende que esperar eternamente no resuelve nada. Que llega un momento en que seguir analizando, postergando o especulando termina siendo una forma elegante de aceptar lo que está mal.

Y esa enseñanza sigue vigente.

Vivimos tiempos en los que abundan los diagnósticos, los anuncios, las excusas y las promesas. Se habla mucho. Se calcula mucho. Se posterga demasiado. Mientras tanto, los problemas del interior siguen ahí: falta de oportunidades, decisiones que llegan tarde, recursos que se concentran lejos y una sensación persistente de que, para ser escuchado, el norte siempre tiene que insistir un poco más.

Por eso, desde Salto, el 19 de abril no debería sentirse como una efeméride lejana.

Debería sentirse como una señal.

La señal de que la patria no nació solamente en el centro del poder. Nació también en el litoral. Nació en una orilla. Nació cerca de esta parte del país que tantas veces empujó, produjo, sostuvo y esperó más de la cuenta.

Tal vez convenga recordarlo ahora.

No para repetir una épica vacía ni para convertir la historia en discurso fácil. Sino para rescatar una idea más útil: los momentos importantes empiezan cuando alguien decide hacerse cargo.

Y ese, tal vez, siga siendo el legado más vigente del 19 de abril.

Que la patria no empezó lejos.

Empezó también acá, en el litoral, cuando un puñado de orientales entendió que ya no era tiempo de esperar.

Era tiempo de actuar.

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