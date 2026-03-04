19 Capitales Histórico 2026 culminó tras recorrer 2.724 km

El Gran Premio del Uruguay “19 Capitales” Histórico 2026 finalizó en Kibón tras seis etapas y 2.724 km por todo el país, con Vergagni y Sorrentino como ganadores.

Tras recorrer 2.724 kilómetros a lo largo de seis jornadas, el Gran Premio del Uruguay – “19 Capitales” Histórico culminó su edición 2026 con la llegada final de los vehículos a la explanada de Kibón, en la rambla de Montevideo. La competencia volvió a reunir a aficionados, familias y visitantes en torno a una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo histórico del país.

La 22ª edición de esta tradicional competencia fue organizada por el Automóvil Club del Uruguay (ACU) y se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 95 años de Ancap. En total participaron 73 vehículos clásicos, que durante seis etapas recorrieron caminos nacionales, secundarios y vecinales, atravesando las 19 capitales departamentales y más de 60 ciudades y localidades del territorio uruguayo.

La sexta y última etapa partió en la mañana desde Punta del Este, en el departamento de Maldonado, y finalizó por la tarde en Montevideo, donde la llegada fue celebrada por los seguidores del automovilismo que se acercaron a la rambla para presenciar el cierre de la competencia.

Los ganadores de la edición 2026

En la clasificación general, los ganadores del Gran Premio del Uruguay – “19 Capitales” Histórico 2026 fueron:

1° Edgardo Vergagni y Víctor Sorrentino

2° Daniel Wild y Bautista Wild

3° Juan Carlos Uberti y Jorge Nasazzi

En tanto, en la categoría Standard, el podio quedó conformado por:

1° Federico Fortunatto y Nicolás Fortunatto

2° Edison Fernández Reyes y Andrés Urrutia

3° Jorge Díaz y Carlos Virga

La ceremonia de premiación se llevó a cabo posteriormente en el Centro Gallego, donde se realizó el cierre oficial de la competencia en un ambiente festivo que reunió a participantes y seguidores de esta disciplina.

Un recorrido por todo el país

Los equipos participantes, provenientes de Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, recorrieron el país con paradas destacadas en ciudades como Colonia, Salto, Rivera, Cerro Largo y Maldonado, entre otros puntos del itinerario.

Durante las primeras etapas también se desarrollaron acciones de sensibilización en seguridad vial, impulsadas por el Departamento de Seguridad Vial del ACU con el apoyo de Ancap y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Deporte, patrimonio y solidaridad

Además del componente deportivo, el evento mantuvo su compromiso social apoyando nuevamente el programa Ruedas Solidarias, desarrollado junto al Rotary Club Punta Gorda y la gobernación Rotary 4975 de Rotary Internacional, así como también colaborando con la Fundación Cosechando Esperanzas.

A lo largo de su recorrido por el país, el Gran Premio del Uruguay – “19 Capitales” Histórico volvió a poner en valor la historia del automovilismo nacional, combinando deporte, turismo y cultura, y generando espacios de encuentro en cada una de las localidades visitadas, además de contribuir al movimiento turístico y económico de las regiones por donde pasó la caravana de vehículos clásicos.

